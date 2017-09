Recept: stroopwafelcake

Leuk hoor, al die gezonde baksels, maar soms hebben we gewoon zin in zóét. Suiker! Boter! Koek! Niets mis mee, toch? Daarom kiezen we vandaag voor een recept dat twee van onze favoriete dingen combineert: stroopwafels en cake!



Dit heb je nodig

175 g boter

175 g fijne kristalsuiker

5 eieren, op kamertemperatuur

snufje zout

1.5 tl kaneelpoeder

250 g speltbloem

1.5 tl bakpoeder

1 bakje citroen (biologisch en schoongeboend)

200 g stroopwafels (in stukjes gebroken)

En zo maak je ‘m

Verwarm de oven voor op 175 °C. Klop de boter en suiker in een kom met een mixer tot het mengsel wit en luchtig is. Voeg één voor één de eieren toe. Voeg het volgende ei pas toe als het eerste ei volledig is opgenomen. Voeg het zout en de kaneelpoeder toe. Zeef de bloem en bakpoeder en spatel deze erdoor. Rasp de schil van de citroen erboven en voeg 4 eetlepels citroensap toe. Roer voorzichtig de stukjes stroopwafel er doorheen. Vet de cakevorm goed in met boter. Spatel het beslag in de cakevorm. Plaats de cake in het midden van de oven en bak in circa 50 minuten goudbruin en gaar. Controleer of de cake klaar is door met een satéprikker in het midden van de cake te prikken. Als de prikker er schoon uitkomt, is de cake gaar. Laat de cake op een rooster afkoelen en haal hem na ongeveer 15 minuten uit de vorm. Tip: strooi wat geschaafde amandelen over de cake voordat je hem in de oven zet. En zeef er een beetje poedersuiker overheen als de cake afgekoeld is.

Bron: CookLoveShare