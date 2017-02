Recept: Quesadilla met spinazie en tomaat

Deze quesadilla is de perfecte partysnack. Hij is zo gemaakt en laten we eerlijk zijn: bijna iedereen wordt blij van gesmolten kaas. Toch? Warm je pan dus maar vast op het is quesadilla-tijd!

Dit heb je nodig (voor 4 personen):

4 tortilla’s

100 gram jonge spinazie

2 tomaten

125 gram tallegiokaas

olijfolie

peper en zout

Zo maak je de quesadilla:

Snij de kaas in kleine blokjes. Pel en ontpit de tomaat, snij in blokjes. Spoel de spinazie, zwier droog. Leg de tortilla’s open op het werkblad. Verdeel over een helft van de tortilla de kaas, spinazie en tomaat. Kruid met peper en zout. Vouw de tortilla dicht. Verhit olie in een pan met antiaanbaklaag. Leg er twee quesadilla’s in en bak tot de tortilla bruin is en de kaas gesmolten. Draai om en bak de andere kant. Herhaal met de andere twee tortilla’s. Snij elke quesadilla in drie driehoeken en serveer met een slaatje naar keuze.

Lees ook:

Mexicaanse quesadilla

Zitten er meer calorieën in een tosti dan in een boterham met kaas?

Recept: wraps met krokante kip

Recept: libelle-lekker.be