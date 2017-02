Recept: Provencaalse taart met groenten

Door af en toe de Hollandse pot te vervangen voor een exotisch gerecht, houdt je het avondeten verrassend. Dat het helemaal niet moeilijk of tijdrovend hoeft te zijn om eens iets anders op tafel te zetten, laten wij je vandaag zien met deze heerlijke Provencaalse taart met groenten. En ’t is nog gezond ook!

Procencaalse taart met groenten

Dit recept is voor vier personen.

Wat heb je nodig?

kruimeldeeg (of pizzadeeg, kant-en-klaar) 1 pakje

courgette (in plakken) 1

aubergine (in plakken) 1

rode paprika (in kwartjes) 1

gele paprika (in kwartjes) 1

kerstomaat 1 tros

basilicum

pesto (groene, kant-en-klaar) 4 el

olijfolie

peper en zout

En zo maak je het!

Bestrijk de plakjes courgette en aubergine met een dun laagje olijfolie en gril ze in de grillpan. Leg de paprikakwartjes in de oven onder de grill, tot het vel is zwartgeblakerd.

Verwijder dan het vel en snij de paprika in reepjes. Leg het pizzadeeg op een bakplaat en bestrijk het met de pesto. Leg nu de groenten in het centrum van de pizza en breng op smaak met peper en zout. Leg er een paar kerstomaatjes tussen. Vouw de randen van het deeg nu over de groenten een beetje naar binnen. Zet 20 minuten in een op 200° C voorverwarmde oven. Werk af met de basilicum.

Enjoy!

