Recept: pompoensalade met linzen en yoghurtdip

Had jij er al wel eens aan gedacht om geroosterde pompoen in een salade te verwerken? Wij niet! Maar het is een briljant idee! Gecombineerd met de linzen, yoghurt en granaatappelpitjes is dit gerecht een feestje op je bord (en in je mond)!

Dit heb je nodig (voor 4 personen):

600 gram pompoen

1 ui

2 teentjes knoflook

de pitjes van een halve granaatappel

4 el gehakte koriander

3 el (gele) rozemarijn

125 gram natuuryoghurt

1 kl komijnpoeder

0,5 kl kaneelpoeder

olijfolie

peper en zou

125 gram linzen

Zo maak je de pompoensalade:

Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de pompoen en snij ‘m in stukken. Besprenkel met olijfolie, peper en zout. Rooster 30 minuten in de oven. Bereid de linzen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pel en snipper de ui en de knoflook. Verwarm een beetje olijfolie in een pan. Fruit de ui, en knoflook glazig. Voeg de rozijnen, de linzen, de komijn en de kaneel toe. Laat even stoven, voeg eventueel een scheutje water toe. Haal van het vuur en roer de verse kruiden onder. Serveer met yoghurt, een beetje olijfolie en de granaatappelpitten.

Recept: libelle-lekker.be

