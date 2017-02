Recept: pastinaakfrietjes met citroenyoghurt

Na het eten van deze frietjes hoef je geen greintje schuldgevoel te voelen. Ze worden gemaakt namelijk van de wintergroente pastinaak en gebakken in de oven waardoor ze veel minder vet zijn dan frietjes uit de frituur. Het recept is voor tien stuks, maar verdubbel dat maar vast, want je gaat er vast veel meer willen opsmullen!

Dit heb je nodig (voor 10 stuks):

4 pastinaken

4 teentjes knoflook

rozemarijn

1 kl vlokken zeezout

40 ml olijfolie

4 el Griekse yoghurt

1 kl geraspte citroenschil

1/2 kl zout

Zo maak je de patinaakfrietjes:

Verwarm de oven tot 220°C. Schil de pastinaken en snij ze in dunne frietjes. Leg ze in koud gezouten water om ze krokanter te maken en haal ze er na 5 min. uit. Dep droog. Plet de knoflook. Meng de frietjes in een kom met de olijfolie, knoflook, rozemarijn en

zeezoutvlokken. Verdeel ze dan gelijkmatig over een bakplaat met bakpapier. Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven. Verlaag de temperatuur tot 200°C, schud de frietjes door elkaar en bak ze nog 15-20 minuten verder, of tot ze gaar zijn. Meng yoghurt, zout, citroensap en -schil in een kom. Vul glaasjes met een lepeltje citroenyoghurt en zet er 4 frietjes in.

Recept: libelle-lekker.be

