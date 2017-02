RECEPT: met deze ‘moon milk’ drink je je meteen naar dromenland

Geraak jij moeilijk in slaap en heb je al elk mogelijk trucje geprobeerd om alsnog in slaap te vallen? Vergeet schaapjes tellen of een alcoholisch slaapmutsje, ‘moon milk’ zou hét drankje zijn dat je moet proberen als je een deftige nachtrust wil.

Warme melk met honing kennen we al, maar de werking van ‘moon milk‘ zit hem in andere, kruidige eigenschappen die afstammen uit de Ayurveda, een van de oudste natuurlijke geneeswijzen ter wereld.

Voor een heerlijk kopje slaapverwekkende ‘moon milk’ gebruik je best volle melk, of bijvoorbeeld ongezoete notenmelk als je zuivelproducten probeert te vermijden. Die breng je op smaak met diepvoedende kruiden zoals kurkuma, ontzettend goed tegen ontstekingen, kaneel en kardemom. Ook nootmuskaat is zo’n kruid dat slaap zou opwekken.

Ashwagandha, een soort wortelkruid, is de beste vriend van je zenuwstelsel en is ook bijzonder goed om je als een schapenherder naar dromenland te drijven. Gember helpt je lichaam bovendien om voedingsstoffen beter op te nemen. Dus als je alles samengooit, krijg je een heerlijk slaapmutsje dat ervoor zal zorgen dat je met een tot rust gekomen geest in no time in slaap valt. Sweet dreams!

Bron: Bon Appétit