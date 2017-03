Recept: Linguine met broccoli en knapperige pancetta

Zin in een lekkere en gemakkelijke maaltijd voor vanavond? Dan is dit recept een aanrader! Het is een simpele pasta, maar dan met een twist. Nét even wat anders dan je gewend bent, maar zo ontzettend lekker! Je zet het gerecht in een handomdraai op tafel. Yum!

Linguine met broccoli en knapperige pancetta

Ingrediënten voor 5 personen

Wat heb je nodig?



500 g linguine

750 g broccoli

15 pakjes pancetta

1 fles Bertolli Pastasaus Basilico (690 ml)

15 blaadjes basilicum

3 el mascarpone

En zo maak je het!



Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af. Verdeel ondertussen de broccoli in kleine roosjes en snijd de steel in dunne plakjes. Kook de broccoli in ruim kokend water gaar, 6-8 minuten. Giet af in een vergiet. Bak de plakjes pancetta in een droge koekenpan op een laag vuur knapperig. Giet de pastasaus in de pan, verwarm de saus al roerende op een matig vuur. Schep de broccoli en de pasta door de saus. Verdeel de linguine over 5 diepe borden, schep op elk een beetje mascarpone of zure room en leg de plakjes pancetta erop. Strooi de basilicum erover.

Eetsmakelijk!

Bron: CookLoveShare

Lees ook: