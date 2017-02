Recept: kabeljauw met gestoomde groentes

Yum! Begin jij ook direct te watertanden bij het zien van dit heerlijke stukje kabeljauw met gestoomde groentes? Wij wel! En dit is niet alleen een heerlijk receptje, het is ook nog eens mega-gezond dankzij de Omega-3 vetzuren en de vitaminen die in vis zitten. Plan dus maar snel een vis-dagje in!

Dit heb je nodig (voor 6 personen):

6 dikke kabeljauwfilets

3 courgettes

250 gram bloemkool

250 gram broccoli

3 el gemengde peperkorrels

cayennepeper

2 el olijfolie

peper

zout

Zo maak je de kabeljauw:

Verwarm de oven voor op 200°C. Spoel de courgettes, de bloemkool en de broccoli. Verdeel de bloemkool en de broccoli in roosjes. Snij de courgettes in plakken. Kneus de peperkorrels, bijvoorbeeld in de vijzel. Leg de kabeljauwfilets op een met aluminiumfolie bedekte bakplaat. Besprenkel de vis met olie, kruid met cayennepeper en een snuifje zout. Strooi er de gekneusde peper over en druk lichtjes aan. Zet 15 tot 20 minuten in de oven. Stoom de bloemkool, de courgettes en de broccoli beetgaar, kruid met peper en zout. Verdeel de groenten over warme borden en leg er de kabeljauw bovenop. Serveer meteen.

Recept: libelle-lekker.be

