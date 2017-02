RECEPT: hoe geniaal is deze spaghetti-lasagne?

Een pasta-avondje voorbereiden eindigt altijd in een verschrikkelijke keuze: ga je voor lasagne of voor spaghetti? Beiden super lekker, maar een combinatie van de twee was jammer genoeg nog niet uitgevonden. Tot nu, want kookwebsite Delish creëerde een recept dat je het beste van twee werelden geeft.

Spaghetti-lasagne? Waarom zijn we daar niet eerder op gekomen… Kookwebsite Delish deed zonet al onze dromen uitkomen – pasta is nu eenmaal heel belangrijk – want ze creëerden een heerlijke én gemakkelijke combinatie van onze favoriete maaltijden. Plus je hoeft er niet eens met vervelende lasagnebladeren voor te knoeien.

In het onderstaande filmpje wordt alles duidelijk uitgelegd, maar speciaal voor jullie zullen we de grote stappen hieronder even overlopen.

Pasta gaarkoken en mengen met een ei en Parmezaanse kaas om het geheel te binden Bedek de bodem van een ovenschaal met saus (ingrediënten in het filmpje) en Drapeer een deel van de spaghetti er bovenop Bedek opnieuw met een laag saus en voeg ook wat ricotta en mozzarella toe Herhaal stap 3 en 4 voor je het geheel in de oven schuift

Vijfentwintig minuten later… Een overheerlijke portie emofood!

Smakelijk!

