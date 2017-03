Recept: Chickpea Chocolate Chip Cookies van Lisa Goes Vegan

Dat veganistisch eten helemaal niet saai is, daar kwamen we tijdens de Vegan Challenge al achter. We stonden versteld van de ontelbare lekkere gerechten die re revue passeerden. Lisa Stel van foodblog Lisa Goes Vegan bracht onlangs een eigen boek uit, waarin ze allerlei easy maar yummy recepten bundelde.

Onderstaand recept is daar een goed voorbeeld van. Want dat je als veganist gewoon chocolade kunt eten en zéker niet alleen maar op rauwe wortels hoeft te leven, bewijzen deze chocolate chip cookies. Daar ga je toch gelijk van watertanden? En het leuke is, dat je zo heel gemakkelijk zelf kunt maken.

Chickpea chocolate chip cookies

Bereidingstijd: 30 minuten, recept voor 12 koekjes

Wat heb je nodig?

1 pot kikkererwten à 320 gram

2 el amandelpasta

2 el havermout

10 dadels, ontpit

60 gram pure veganistische chocolade

3 el rauwe cacaopoeder

1 el bakpoeder

snufje zout

En zo maak je deze zalige koekjes!

Verwarm de oven voor op 180 graden. Giet de kikkererwten af en dep ze goed droog. Doe ze samen met de amandelpasta, ontpitte dadels, havermout, het bakpoeder en het snufje zout in de keukenmachine en laat dit draaien totdat je een glad mengsel hebt. Snijd de chocolade in kleine stukjes.

Voeg de fijngehakte chocoladestukjes toe aan het deeg. Verdeel het deeg in tweeën. Voeg nu bij de helft van het deeg het cacaopoeder toe voor de double chocolate variant. Mix goed totdat het beslag een chocoladebruine kleur heeft gekregen.

Maak je handen vochtig en vorm nu 12 koekjes van de twee kleuren deeg. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze in 15 minuten goudbruin. Laat helemaal afkoelen zodat ze knapperig worden. Je kunt de koekjes ongeveer een week in de koektrommel bewaren!

Variatietip: Geen amandelpasta in huis? Houd je niet van chocolade? Vervang de chocolade dan door fijngehakte walnoten of gedroogd fruit zoals cranberry’s, abrikozen of vijgen.

Ben je helemaal enthousiast geworden en wil je graag nog veel meer recepten proberen? Bestel dan het boek van Lisa. En dat doe je simpelweg hier. Enjoy!

Yaaay, ik ben er klaar voor 🎈 Jullie kunnen vandaag tussen 11.00 en 13.00 uur het Lisa goes Vegan boek kopen en een knuffel komen halen 💚 En als je snel bent een stuk brownie of vegan wijntje proeven 😜🎈#totzo #zinin #welsnelzijn #anderseetikhetzelfop #doevoorzichtigbuiten A post shared by LISA || VEGAN ⋆♡ (@lisagoesvegan) on Jan 7, 2017 at 1:50am PST

Recept via Lisa Goes Vegan.

Fotografie: Dyana Herrema, Puur. by Dyana