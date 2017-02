Recept: cheesecake-ijs met frambozen en blauwe bessen

Verwen jezelf eens met dit goddelijke dessert. Het is eenvoudig om te maken (we like!) en ziet er ook nog eens prachtig uit. Wat kun je je nog meer wensen?

Je cheesecake-ijs moet wel nog vier uur in de vriezer voordat je er van kunt smullen, dus plan het goed!

Dit heb je nodig (voor 4 personen):

200 gram blauwe bessen

100 gram frambozen

300 gram roomkaas

300 ml room

300 ml gecondenseerde melk

1 kl vanille-essence

3 el suiker

2 el citroensap

Zo maak je dit cheesecake-ijs:

Doe de frambozen met de suiker en het citroensap in een pannetje, laat het inkoken tot siroop en laat afkoelen. Klop de room stijf. Meng in een grote kom de roomkaas met de gecondenseerde melk en de vanille-essence. Spatel er de room door en schep in een vlakke vierkante schotel. Strooi er de helft van de blauwe bessen over en lepel ook de frambozensiroop erover. Maak enkele voorzichtige draaibewegingen met een lepel, waardoor de frambozensiroop en bessen zich lichtjes mengen van de kaasmengeling. Bestrooi met de rest van de bessen en zet 4 uur in de diepvriezer. Schep er bolletjes van en serveer met extra vers fruit.

Recept: libelle-lekker.be

