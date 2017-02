Recept: begin je dag goed met deze chai porridge

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag en er is nu zelfs onderzoek dat uitwijst dat je zelfs afvalt als je twee keer per dag ontbijt. Een goede reden dus om deze heerlijke chai porridge aan je ochtendroutine toe te voegen!

De chai porridge dankt zijn naam aan de hemelse combinatie van vanille, kaneel, havermout, peer, ahornsiroop en een beetje boter. Zeg nou eerlijk, na deze heerlijke havermoutpap kan je dag toch niet meer misgaan?

Dit heb je nodig voor vier porties:

100 gram havermout

2 peren

800 ml melk

1 vanillestokje

1 kaneelstokje

1 steranijs

enkele, geplette kardemompeulen

enkele schijfjes verse gember

1 el lijnzaad

ahornsiroop

boter

Zo maak je de chai porridge

Breng de melk met de specerijen aan de kook. Laat 5 minuten zachtjes sudderen, zodat de smaken goed vermengen. Giet de melk door een zeef, doe de havermout erbij en zet weer op het vuur. Laat zachtjes indikken. Spoel en halveer de peren. Stoof ze in een pan met wat boter. Serveer de havermout met een halve peer, een scheutje esdoornsiroop en wat lijnzaad. Tip: Ook lekker: Vervang de havermout door een restje gekookte wilde rijst.

Recept: libelle-lekker.be

