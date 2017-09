Snelle lasagne met kip, spinazie en ricotta: dat kan je!

Dit makkelijke recept met pure kruiden heb je zó in elkaar gedraaid. En nog een pluspunt: iedereen vindt het lekker. Lisanne van Flaironline.nl weet dat ook en trakteert haar familie regelmatig op deze Italiaanse klassieker. Dat wordt natuurlijk genieten.

Lisanne, online redacteur Flaironline.nl: “Ik sta graag in de keuken en vind het heerlijk om voor mijn familie te koken. Dit gerecht is een succesnummer: het is een stevige maaltijd en smaakt superlekker, zonder dat er te veel ingrediënten in zitten. Ook fijn: ik hoef niet uren in de keuken te staan, zodat we snel gezellig aan tafel kunnen. Serveer een lekkere salade erbij et voilà!

Wat heb je nodig voor 3-4 personen?

2 el olijfolie

300 g kipgehakt (ongekruid)

250 g Italiaanse groentemix

1 blikje tomatenpuree (70 g)

1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! lasagne

400 g verse spinazie (gewassen)

125 g ricotta

versgemalen peper

gemalen nootmuskaat

9 lasagnebladen

75 g geraspte mozzarella of gratinkaas

Zo maak je het!

Verwarm de oven voor op 200 oC (heteluchtoven 175 oC) en vet een ovenschaal in (inhoud ca. 1,5 liter). Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan en bak hierin het gehakt rul. Roerbak het groentepakket ca. 2 minuten mee. Voeg de tomatenpuree, 500 ml water en de inhoud van het Knorr-zakje toe. Breng de saus al roerend aan de kook en laat 2 à 3 minuten zachtjes doorkoken. Roerbak de spinazie tot deze geslonken is. Schep in een zeef en druk het overtollige vocht eruit. Roer de ricotta erdoor en breng licht op smaak met peper en gemalen nootmuskaat. Doe de saus, spinazie en lasagnebladen om en om in de ovenschaal. Begin en eindig met een laagje saus. Strooi als laatste de geraspte mozzarella erover en bak de lasagne in de oven in ca. 30 minuten gaar. Bestrooi de lasagne net uit de oven eventueel met verse oregano en geroosterde pijnboompitjes.

Bereidingstijd: 20 minuten. Baktijd: 30 minuten.

