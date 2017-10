Happy herfst: 5 verrassende recepten met pompoen

Als je aan pompoen denkt, denk je vast meteen aan soep. Yum! Maar er is nog veel meer lekkers dat je kunt maken met deze oranje vriend. Zo blijkt pompoen een gouden zet te zijn in zoete baksels en daarom delen we vandaag 5 verrassende recepten. Lekker voor bij die pumpkin spice latte?

Feestelijk en herfstachtig

Het vereist wellicht een beetje verbeeldingskracht en een tikkeltje moed om pompoen te gebruiken in een zoet gerecht. Maar wij raden je aan om het zeker eens te proberen. Want niet alleen ziet een pumpkin cake er feestelijk en heerlijk herfstachtig uit, ook zitten er allerlei gezondheidsvoordelen aan.

Gezondheidsvoordelen

Om maar een aantal dingen te noemen: pompoen zou goed zijn voor je ogen en gewichtsverlies stimuleren. Daarnaast is het eten van pompoen goed voor je hart en zou het ook nog eens de kans op kanker kunnen verminderen. En dat is nog niet alles, want pumpkin zou ook zorgen voor een mooie huid én je immuunsysteem een boost geven. Dus, waar wacht je nog op? De keuken in!