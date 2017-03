De gezondheidsvoordelen van groentesappen op een rij!

Alweer een loopneus? We feel you. Met de zon die nog steeds verstoppertje speelt, is een extra boost van je weerstand helemaal niet overdreven. Een flinke dosis vitaminen in de vorm van een lekkere juice, is dan ook een goed idee! Wij zetten de verrassende gezondheidsvoordelen van groentesapjes voor je op een rij. Cheers!

Groentesappen zien er misschien niet gelijk heel aantrekkelijk uit. De kleur groen zorgt wellicht voor kippenvel op je armen en voor de rillingen over je lijf. Maar geloof ons; zelfs een sap in de kleur groen is zálig. Groentesappen zijn er in alle kleuren van de regenboog. dus ook als je iets minder hardcore te werk wilt gaan, kun je zonder pardon een groentesapje naar binnen gieten in de ochtend. Waarom? Daarom!

Vitamine bom

Een groentesap maak je met een juicer en dat heeft een heel groot voordeel: de vezels in de groenten worden eruit gehaald, waardoor je alleen een sapje overhoudt. Zo krijg je in een keer heel veel vitamines binnen, zonder door te hebben hoeveel dat eigenlijk is! Daar kan geen bord groenvoer tegenop!

Alkalische werking

Groentesappen zijn alkaliserend voor het lichaam. Dat betekent dat de zuurtegraad in je lijf in balans wordt gebracht door de sappen en dat is helemaal niet verkeerd. Veel mensen hebben namelijk een te hoge zuurtegraad in hun lijf. Groentesappen herstellen die balans!



Natuurlijk geneesmiddel

Groene groenten zitten boordevol cholorphyl. Deze stof wordt gezien als een natuurlijk geneesmiddel, want het zou gifstoffen in het lichaam neutraliseren. Daarnaast zou de stof ook nog eens de bacteriegroei in het lichaam onderdrukken. Ook helpt chloryphyl om je lever te ontgiften en schoont het je darmkanaal op. Winning!

Gemakkelijk opneembaar

Een grote portie groenvoer kan soms zorgen voor een opgeblazen gevoel, aangezien dit soms lastig te verteren is. Een groene sap daarentegen, is juist gemakkelijk te verteren. Door een groene sap of smoothie te drinken, krijg je evenveel (of meer!) groenvoer binnen, maar kamp je niet met een buik die prima voor een babybuik door zou kunnen gaan.

Minder verspilling

Het maken en drinken van groentesappen is ook nog eens budgetproof. Want je kunt werkelijk álles in je juicer gooien, waardoor je minder dingen weggooit. Doorgeschoten groenten, stammen van je broccoli of bloemkoolbladeren; gooi ze in je sapjesmachine en je hebt weer een heerlijk drankje.

Toch nog niet zeker hoe je zelf lekkere sapjes maakt? Dan is het boek ‘Sapje’ een aanrader om in huis te halen! Het boek bevat 100 heerlijke saprecepten boordevol groente, een beetje fruit, wilde planten, zeewieren, paddenstoelen en diverse kruiden en specerijen.

Geschreven door Rosalynn Campbell en Joel Goudsmit, uitgegeven door Uitgeverij Carrera.

