Galaxy ijs bestaat en dat willen we nu eten

Wij zijn compleet geobsedeerd door alles wat glitters. Op kleding, schoenen of zelfs onze nagels, we willen het allemaal. Maar dat we ook glitters in ons éten zouden kunnen toevoegen, hadden we even gemist. Daarom sprongen we een gat in de lucht toen we de term galaxy ice tegenkwamen. Want dat is dus precies wat je denkt dat het is: ijs in alle kleuren van de regenboog, mét glitters. Halleluja!

Als dat geen fijne uitwerking op je humeur heeft, dan weten wij het ook niet meer. Want ja, je weet wat ze zeggen: ‘eat glitter for breakfast and shine all day!‘ Onze tip? Maak dit ijs als de wiedeweerga zelf. Succes én vrolijkheid gegarandeerd!



Bron: Hello Giggles

