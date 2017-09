Dit caloriearme brood is dé nieuwe hype op Pinterest

Voor iedereen die de komende brood en andere koolhydraten van zijn menu wilde schrappen, hebben we goed nieuws. Dé hype op Pinterest is namelijk ‘cloud bread’, een caloriearm broodje dat wij meteen willen proberen!

In tegenstelling tot de meeste broden, is het populaire ‘cloud bread‘ zowel caloriearm als glutenvrij en bevat het een heleboel eiwitten. Klinkt misschien niet heel erg aantrekkelijk, maar het broodje krijgt een heleboel lovende recensies online en zou het afgelopen jaar in no time zo’n 73 procent meer pins en likes gekregen hebben.

Nog een pluspunt: je hebt maar vier ingrediënten nodig om zelf zo’n cloud bread te maken. Op je boodschappenlijstje: eieren, roomkaas, bakpoeder en eventueel een klein beetje honing of esdoornsiroop. Ons favoriete recept is er eentje van ‘The Big Apple Mama‘, deze kookgodin voegt nog een beetje rozemarijn toe om het wolkje brood wat extra smaak te geven.

Ingrediënten:

3 eieren

3 eetlepels roomkaas

1/4 theelepel bakpoeder

Eventueel 1 theelepel honing of een andere natuurlijke zoetstof, zout, knoflook, rozemarijn…

Bereiding:

Verwarm de oven op 150°C.

Scheid de eieren.

Mix in een kom het eigeel, de roomkaas en de honing tot een glad mengsel.

In een andere kom klop je het eiwit met het bakpoeder op.

Meng heel zachtjes het eigeelmengsel onder het eiwit en maak kleine rondjes op een bakplaat. Werk af met rozemarijn, of een kruid naar keuze, en plaats in de oven.

Laat de cloud breads zo’n 17-20 minuten in de oven bakken. Hou je broodjes in de gaten zodat ze niet gaan aanbranden.

Laat de fluffy broodjes afkoelen.

Smakelijk!

