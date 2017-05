Supergezond: zo maak je bananenijs!

Heb jij rijpe bananen in de fruitmand liggen? Maak bananenijs: het is ontzettend lekker, goed als ontbijt, tussendoor of toetje. Voor deze gezonde en vegan nicecream is niets slechts te bedenken en wil je dus maken. Wij zijn fan!

Hoe bruiner hoe beter

Het lekkerste is om het ijs van rijpe, bruine bananen te maken. Hierdoor wordt het ijs uit zichzelf romig en zoet. Snijd de rijpe banaan zonder schil in stukjes en doe ze minimaal acht uur van te voren in de vriezer. Vervolgens doe je de bevroren stukjes in een sterke blender en blend het tot een romige structuur. Je kunt er eventueel een scheutje plantaardige melk bij gieten om het proces wat makkelijker te maken. Klaar!

Gezond feestje

Extra lekker zijn natuurlijk de toppings die je eraan kunt toevoegen. Dus trommel de kids op en maak er een gezond feestje van. Versier het ijs met extra fruit zoals blauwe bessen, frambozen of mango. Voeg gehakte noten toe, misschien wat pure stukjes chocolade of een lepeltje pindakaas. Voor ontbijt kun je ervoor kiezen om granola of muesli toe te voegen en voor extra smaakmakers kun je een drupje vanille-extract, kaneel of cacao kiezen. Je kunt het zo gek niet bedenken!