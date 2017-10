5 x verwarmende soepen voor een cozy avondje binnen

Ben jij geen fan van urenlang in de keuken staan, maar hou je wél van lekker eten? Dan ben je vast een groot voorstander van het maken van soep. Superlekker en verwarmend, gezond door alle groentes én ’t staat in een handomdraai op tafel.



Een soep is niet alleen een makkelijke manier om al je vitamines binnen te krijgen, maar is ook een heel handig voor het opwarmen van je lijf. Die koude dagen zijn voor de meesten van ons geen pretje en urenlang onder een hete douche staan gaat ook wat ver. Door je eigengemaakte soep van lekkere kruiden te voorzien, krijg je het na het verorberen van je maaltje direct lekker warm. En nog een leuke bijkomstigheid: in je homemade soup zitten geen onnodige toevoegingen, die vele kant-en-klare soepen uit de supermarkt wél hebben. Welke soep lijkt jou het lekkerst?