5 x verrassende recepten met wortel

Moeite om iedere dag je portie groente binnen te krijgen? Dat snappen we best, al helemaal met drukke dagen wanneer koken niet bovenaan je to-do lijstje staat. Toch is gezond eten juist in tijden van stress erg belangrijk. Daarom; vijf recepten waarin allemaal veggies verstopt zitten.

Wortel is een goede keuze om te gebruiken in zoete en hartige gerechten, en is een echte smaakmaker. Naast dat het je baksels voorziet van een leuk kleurtje, heeft het eten van wortel ook nog eens veel gezondheidsvoordelen.

Wortel bevat veel vitamine A, B en C en daarnaast zitten wortels boordevol vezels. Ook zit er veel Kalium in deze oranje groente, wat helpt tegen botontkalking, zorgt voor een gezonde bloeddruk en het vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Bakken maar!