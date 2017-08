5 x verkoelende en verrassende recepten met watermeloen

De zomer is nog niet voorbij! Wanneer de temperaturen plots weer stijgen, grijpen we vaak massaal naar ijsjes. Daar is niets mis mee, want de zomer is nou eenmaal niet compleet zónder. Maar als de warmte aanoudt, is een verkoelende en gezonde variant op ijs meer dan welkom. Vandaar: 5x creatief met watermeloen!

Zomerkriebels

Queen B is zong er liedjes over, en sindsdien zijn we compleet in de ban van watermelon. En niet alleen om te eten, maar ook om te drinken in een zomerse cocktail of als printje op een kek telefoonhoesje. Watermeloen geeft je gelijk zomerkriebels door de felrode kleur. Het is en blijft een heerlijk hapje voor tijdens een zomerse picknick, en zelfs op een barbecue misstaat watermeloen niet.

Voordelen van watermeloen

Watermeloen is niet alleen heel erg lekker, maar ook nog eens gezond! Dit komt omdat het een vrucht is die voornamelijk bestaat uit water; namelijk voor 90 tot 95 %! Verder zit de rode zomervrucht bomvol vitamines, zoals vitamine A, B1, B6 en C. Ook heeft watermeloen een bloeddrukverlagende werking en zorgt het voor een gezonde huid, mooi haar en heldere ogen. En alsof dat nog niet genoeg is, is watermeloen ook nog eens heel laag in calorieën, maar smaakt het wel heel zoet. We like!

Flair verzamelde de lekkerste verkoelende recepten met watermeloen, die nét eens wat anders zijn dan je gewend bent. Enjoy!