5 x avondmaaltijden van onder de 500 calorieën

Een balansdag op z’n tijd is helemaal niet zo’n gek idee. Wij zijn sowieso een groot voorstander én aanhanger van het woordje ‘balans’. Niet te gek, niet te veel en vooral niet te weinig. Toch kan het voorkomen dat je even iets te veel hebt gegeten overdag. De oplossing? Een lichte avondmaaltijd, die wel heel lekker is. Thank us later!

Geen maaltijden overslaan

Kiezen voor een lichtere avondmaaltijd nadat je wat te veel taartjes en koekjes hebt gegeten overdag, is een betere keuze dan een maaltijd overslaan. Want wanneer je dát doet, gaat je lichaam in de spaarstand staan. Dit heeft gevolgen voor je spijsvertering en stofwisseling. Ook zul je de volgende ochtend waarschijnlijk zoveel honger hebben, dat overeten op de loer zal liggen.

Licht en lekker

Dus raden wij juist aan om een lichte en gezonde maaltijd te bereiden. Zo ga je niet met een lege maag slapen en kun je de volgende dag gewoon weer gezond en in balans beginnen met je ontbijt. Natuurlijk hebben wij een aantal lekkere recepten voor je verzameld, die ontzettend smaakvol en gemakkelijk te maken zijn. Yum!