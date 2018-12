Eens of oneens? ‘Je ziek melden op werk terwijl je alleen verkouden bent, mag best’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Je een keer ziek melden op je werk terwijl je alleen een beetje verkouden bent, mag best’.

Desi: Nee, dat kan niet. Kwestie van werk ethos.

Anne: Ik heb een hele leuke baan maar ben ziek (ernstige ziekte). Ik voel me in de ochtend en avond soms flink beroerd (vooral misselijk en pijnlijke botten), en zou me dan best ziek willen melden. Daarentegen geef ik mezelf een schop onder men kont, neem ik medicatie tegen de kwaal en ga altijd weer werken. Ik ben een optimistisch mens en dat houdt me op de been. Ik moet mezelf echt beroerd voelen, wil ik me ziek melden. En dan voel ik me nog weleens rot tegenover mijn collega’s. Ik ben zo blij met men job!

Saskia: Nee… dan kan ik de halve winter wel thuis blijven. Een beetje verkouden is niet ziek.

Sonja: Nee. Dan kun je je elke week wel een keer ziek melden in de winterperiode. En als je dan een keer echt ziek bent, ben je totaal niet meer geloofwaardig.

Annelies: Nope. Kost je werkgever ook veel geld, een ziekmelding. Mensen rekenen op je en je collega’s naai je zo een oor aan.

Rineke: Dat iemand daar überhaupt over denkt om dat te doen. Vre-se-lijk!

