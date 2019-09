Vrouwen hebben volgens dít onderzoek liever een handige dan een rijke partner

Grappig, sportief, spontaan, en ga zo maar door. Iedereen heeft weer zijn of haar eigen ‘eisen’ aan een partner. Maar als het aankomt op geld, geven vrouwen daar blijkbaar niet zo veel om. Wat ze belangrijker vinden, is dat een man goed kan klussen.

Wat er maandelijks binnenkomt op de bankrekening van hun partner, maakt vrouwen niet veel uit. Maar liefst een derde van de ondervraagden wil liever een handige vent, en bijna de helft geeft de voorkeur aan een man met twee rechterhanden in plaats van dat-ie goed kan koken.

Echte mannen

Waarom, vraag je je waarschijnlijk af. Dat zit zo: vrouwen zouden het ‘erg mannelijk’ vinden als een man raad weet met een gereedschapskist. En dat mannelijke zouden vrouwen dan weer ontzettend aantrekkelijk vinden. Een derde van de deelnemers stelt zelfs dat een ‘echte man’ kan klussen.

Lees ook

Déze karaktereigenschap vinden we blijkbaar het belangrijkst in een partner

Ai…

Leuk dat we dit zoeken in een partner, maar hoe is het dan gesteld met de huidige kluskennis van de Nederlandse man? Niet al te best, zo blijkt uit dezelfde studie. Zeker één op de vijf vrouwen geeft aan dat haar man eerder twee linker- dan rechterhanden heeft.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.