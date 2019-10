Vera’s zoontje (3) verdronk: ‘Toen ik omkeek, was Elias weg. Voor altijd’

Vera, haar man Hugo en hun 3-jarige zoon Elias vertrokken in een jubelstemming naar Spanje. Maar eenmaal heerlijk aan de kust belandden ze in een hel: Elias verdronk in een ondiepe poel op het strand.

“Dat ik ooit de ​​begrafenis voor mijn 3-jarige zoon zou moeten plannen, zou in m’n ergste nachtmerrie nog niet zijn voorgekomen. En toch overkwam het me. In 1 week tijd waren we in jubelende vakantiestemming naar Spanje gereden, én hebben we Elias’ uitvaart moeten regelen. Wat 1 van de leukste gebeurtenissen van het jaar voor ons gezin had moeten zijn, veranderde in een regelrechte hel.

Weg voor altijd

Het begon als een stralende dag aan zee. Elias zat bij me op mijn strandbedje. Ik had net even zijn zwembandjes af gedaan om hem opnieuw in te smeren met zonnebrand. Zijn stralende snoetje zat onder het sap van het grote stuk watermeloen dat hij even daarvoor had verslonden. Hij was gek op watermeloen. Hugo, mijn man, ging even naar het toilet en ik draaide me om om iets uit mijn strandtas te pakken. Toen ik omkeek, was Elias weg. Voor altijd.

‘Het voelde alsof ik alle spieren in mijn lichaam alleen nog maar kon gebruiken om vanuit mijn tenen te schreeuwen’

Het schoot me te binnen dat kinderen op het strand altijd tegen de richting van de zon inlopen. Zonder na te denken begon ik te rennen. Ik moet wel gek geleken hebben, want terwijl ik over het strand rende, struikelde ik over benen en strandtassen en duwde ik mensen, zelfs kinderen die me in de weg liepen hardhandig opzij. Het kon me allemaal niets schelen, ik moest mijn kind vinden!

Kleine poel

Toen hoorde ik iemand schreeuwen. Op slechte dagen hoor ik die schreeuw nog steeds in mijn hoofd. Ergens voor de vloedlijn zag ik een opstootje. Ik rende ernaartoe en zonder te merken waar hij vandaan kwam, stond Hugo plotseling naast me. Hij probeerde me overeind te houden, maar het voelde alsof ik alle spieren in mijn lichaam alleen nog maar kon gebruiken om vanuit mijn tenen te schreeuwen. Elias lag in een kleine poel. Niet in de zee, maar een aparte poel, een paar meter uit de vloedlijn. Het water kwam hooguit tot mijn enkels. Ik herkende hem aan zijn beentjes. De bovenste helft van zijn lijfje werd aan het zicht onttrokken door een vrouw die hem mond-op-mondbeademing en hartmassage gaf. Ik kon alleen maar denken: waarom beweegt hij niet? Hugo hield me vast en herhaalde steeds opnieuw: ‘Het komt goed. Het komt goed met hem.’ Maar het kwam niet goed. Zelfs niet toen de ambulance er was en hij eindelijk pas weer een hartslag had. Eli’s oogjes waren dicht en hij reageerde nergens op. Zijn huidje was bleek, zijn lippen blauw. Ik kon niets anders doen dan staren. Ik probeerde uit alle macht de kleur terug te kijken op zijn huid. Het leven in zijn lichaampje. Terwijl we daar in die ambulance zaten, mijn kind bevestigd aan allerlei apparatuur, voelde ik het: we gaan naar huis zonder Eli. Ik voelde me volkomen leeg. Zonder ziel.”

In 1 klap weg

In het ziekenhuis moesten we wachten tot een verpleegkundige ons mee naar boven nam, naar de afdeling waar Elias lag. Maar eerst moesten we een kantoortje in, voordat we naar hem toe mochten. Dat was het moment dat we er niet langer omheen konden. Dood. Elias was dood. Alle hoop waar we ons nog aan hadden vastgeklampt was in 1 klap weg. Ik realiseerde me nog steeds niet wat dit voor ons betekende. Dat ik nooit meer zijn guitige lach zou zien, met die heerlijke kuiltjes in zijn wangen. Zijn ogen met die ondeugende lampjes erin. Dat ik nooit meer zijn warme handje in mijn nek zou voelen en hij met mijn haar zou spelen als ik hem voorlas. Ik zou hem nooit zien afstuderen. Zien trouwen. Vader zien worden. Ik zou hem nooit meer zien. En hij was pas 3 jaar en 8 maanden.

Onmacht en verdriet

“De eerste maanden kon ik simpelweg niet bevatten dat dit mijn nieuwe realiteit was. Ik zweefde door mijn leven alsof ik een toeschouwer was. Wel 10 keer per dag dacht ik Eli ergens te zien of te horen, om meteen weer te beseffen dat dat nooit meer zou gebeuren. De dood is zo hard. Zo rauw en definitief, dat hoort niet bij kinderen. Hij was pas 3! Zo lief, zo mooi… zo vol levenslust. Het rijmde in mijn hoofd gewoon niet met elkaar.

Tussen Hugo en mij ging het aanvankelijk niet goed. Hij was helemaal stuk. Net als ik werd hij verscheurd door schuldgevoelens, onmacht en verdriet. Misschien was ons eigen verdriet te groot om er ook nog voor de ander te kunnen zijn. We konden het niet met elkaar delen. Daarvoor zijn we in therapie geweest. Ondanks dat we van elkaar afdreven, wisten we beiden dat we elkaar ook niet kwijt wilden raken. Uiteindelijk hebben we het gered. Het verdriet om Elias zal voor de rest ons leven bij ons horen, maar we kunnen ook weer lichtpuntjes zien.

‘Mijn onbezorgdheid ben ik kwijt’

Inmiddels hebben we een tweede kindje gekregen. Een prachtige dochter: Rebecca. Hoewel ik het in de hand probeer te houden, weet ik dat ik een overbezorgde moeder ben. Toen Rebecca nog heel klein was, raakte ik al in paniek als ergens een een pierenbadje of zelfs een bak water voor de hond in de achtertuin stond. Dat is natuurlijk niet gezond en niet leefbaar. Daarom ben ik behandeld voor PTSS door de dood van Elias. Ik wilde ook niet dat ik mijn angst op Rebecca zou overbrengen, zij verdient gewoon een onbezorgde jeugd.

Dankbaar

Ik heb geleerd te leven met het gemis, maar mijn leven zal nooit meer hetzelfde worden. Mijn onbezorgdheid ben ik kwijt. Al kan ik wel weer genieten, iets wat ik die eerste periode nooit had verwacht. Maar ondanks dat mijn leven zeker weer lichtpuntjes kent, ben ik me er nu wel ontzettend van bewust dat het op het oog simpel huis-, tuin- en keukengeluk totaal niet vanzelfsprekend is. Ik weet nu dat diegene die je het meest liefhebt, zomaar van je kan worden afgenomen. Daarom wil ik iedereen op het hart drukken: let alsjeblieft op! Zelfs een laagje water van 10 centimeter kan fataal zijn. En verdrinken gebeurt meestal in stilte.”

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: iStock