Iedereen vertelt weleens een leugentje om best wil. Geef maar toe: óók jij doet het. Maar hoe herken je nou een echte leugenaar?

Uit onderzoek blijkt dat er iedere dag zo’n tien tot tweehonderd (!) keer tegen je gelogen wordt. Hallo! Da’s dus écht heel vaak. In de meeste gevallen gaat het om kleine leugens, zoals: ‘Wat een mooie broek’ of ‘Oeps, ik lees je appje nu pas’. En die zinnetjes gebruiken we om anderen niet te kwetsen.

Herkenningspunten

Studies tonen aan dat gebaren een grotere invloed hebben op de geloofwaardigheid van iemand dan de woorden die hij of hij gebruikt. Zo zou lichaamstaal kunnen verraden of iemand de waarheid spreekt of niet. Een leugenaar wil graag zo spontaan mogelijk overkomen dat hij onbewust signalen doorstuurt. Pamela Meyers schreef er een boek over, waarin ze onderstaande tips deelt om een leugenaar te herkennen:

1. Leugenaars gebruiken overdreven veel woorden. Ze proberen hun bedrog te verstoppen tussen een hele boel onnodige details.

2. Ze vertellen hun verhalen altijd chronologisch, terwijl een eerlijk verhaal wat chaotischer wordt verteld.

3. Iemand die liegt schakelt over op overdreven formele taal.

4. Ze herhalen vaak de vraag om zo meer tijd voor hun leugen te creëren.

5. In tegenstrijd met wat we zouden vermoeden friemelen leugenaars helemaal niet! Hun bovenlichaam verstijft juist.

6. Ze spreken met een lagere stem dan anders.

7. Tijdens het gesprek bouwen leugenaars soms onbewust barrières met spullen tussen hen en hun gesprekspartner in.

9. Leugenaars kijken hun gesprekspartner veel in de ogen.

9. Hun voeten staan vaak naar de deur gericht.

10. Leugenaars knipperen veel met hun ogen en wrijven ook vaak met hun handen in hun ogen.

11. Ook aan de lach herken je een leugenaar. Bij een echte lach krijgen mensen kraaienpootjes om de ogen en lachen de ogen mee. Dit is niet het geval bij een leugenaar.

12. Let ook op de oogbewegingen. Als mensen over het verleden praten of hier naar verwijzen, dan kijken ze meestal wat naar links. Als ze het over de toekomst hebben, kijken ze naar rechts. Sprekers die dit omgekeerd doen, hebben waarschijnlijk iets te verbergen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock