12 niet te ontkennen tekenen dat je geobsedeerd bent door kerst

Wij? Geobsedeerd door Kerstmis? Hoe kom je erbij? Indien je 12 onderstaande signalen herkent, zou het weleens kunnen dat jij net zo’n grote kerstfreak bent als wij. Welkom in Team X-mas!

Lees ook: Zet er maar alvast een aan: volgens dit onderzoek werken kerstfilms kalmerend

1. Je luistert al naar kerstmuziek sinds februari.

Who are we kidding? Jij luistert een heel jaar lang naar Mariah en co.

2. Zodra de temperaturen dalen, tag je je al even geobsedeerde besties in zowat élke kerstmeme.

#SorryNotSorry.

3. Jouw collectie ugly christmas sweaters is legendarisch.

En uiteraard wacht je níét tot de kerstvakantie om die knotsgekke truien vanonder het stof te halen.

4. Je vertikt het om te wachten tot de Sint is geweest voor je je kerstboom opzet.

Wie heeft die regel ooit bedacht?!

5. Je zou eigenlijk heel graag een kat willen, maar sinds je weet dat katten en kerstbomen geen goede combinatie zijn, heb je die wens opgeborgen.

Kiezen is verliezen, maar de kerstboom wint altijd. Al-tijd.

6. Je begint al vroeg met kerstshoppen.

Eigenlijk kijk je het hele jaar door uit voor cadeautjes voor je (groot)ouders, lief, broers, zussen, …

7. Door het jaar heen vind je het verschrikkelijk om feestjes te organiseren, maar rond kerst ontpop je je tot de perfecte gastvrouw.

Feestjes organiseren, is namelijk het perfecte excuus om je blut te kopen aan tafeldecoratie. Bovendien regent het achteraf altijd complimentjes: de kers(t) op de taart voor al dat harde werk.

8. Idem met bakken: je haat het, tot de feestdagen eraan komen, en dan waan je je in een aflevering van ‘Heel Holland bakt’.

Taart, koekjes, cake: niets is te veel!

9. Je begint al naar kerstfilms te kijken nog voor het Halloween is.

Wat maakt het uit dat je ‘The Family Stone’, ‘Love Actually’ en ‘Home Alone’ al tig keer zag? Ze blijven steengoed.

10. Rond de kerstperiode ben je altijd erg emotioneel.

Hoe zwaar het afgelopen jaar ook moge geweest zijn, je bent ontzettend dankbaar voor al die geweldige vrienden en familieleden in je leven en dat maakt je bij wijlen bijzonder emotioneel.

11. Om ook je collega’s in de kerstsfeer te brengen, neem je vanaf november elke week iets lekkers mee.

Kerstkoekjes, pepernoten, huisgemaakte worteltaart: ALLES om iedereen te overtuigen van de pracht van kerstmis.

12. Je Twitterfeed bestaat vooral uit retweets van hoeveel nachten het nog slapen is tot Kerstmis.

Of ze het nu leuk vinden of niet, je moet en zal je kerstobsessie met al je volgers delen!

5 WEEKS UNTIL DECEMBER! 🎄 👇👇 Count down to Christmas with us at

🕒 https://t.co/08kJVAEONs 🎄🎅 pic.twitter.com/4Hd1lKXcNU — Your Christmas Countdown (@christmas_clock) 27 oktober 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Laura Vansweevelt | Beeld: Giphy