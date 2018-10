Herkenbaar? 7 tekenen dat je écht een crazy cat lady bent

Heb je thuis minstens één poezenvriend rondlopen en zeg je zonder enige twijfel afspraken af om hele avonden met ‘m te knuffelen? Als je dit én de onderstaande punten herkent, is de kans groot dat je een echte crazy cat lady bent.

1. Foto’s, foto’s en nog meer foto’s

Hoewel de telefoon van je vriendinnen waarschijnlijk volstaat met foto’s van hun kids, staat de jouwe vol met foto’s van je kat. En dan hebben we het nog niet gehad over de filmpjes.

2. Warm ontvangst

Al vanaf het moment dat je van werk vertrekt, kijk je uit naar het punt waarop je thuis komt en je kat op je staat te wachten.

3. Hele gesprekken

Bij thuiskomst en gewoon tijdens een avondje op de bank heb je niemand anders nodig dan je kat. Je ingewikkelde liefdesleven? Je kat weet er alles van. Je zware werkdag? Je viervoeter hoort het als eerst.

4. Doei, date

Hoe leuk je date ook is, als-ie jouw liefde voor katten niet deelt, is het einde verhaal.

5. Garderobe

Over liefde voor katten gesproken: die uit zich niet alleen in knuffelsessies met je poes, maar óók in de kleding die je draagt. Een trui, T-shirt of een broek: je hebt minstens één kledingstuk met katten erop.

6. Cattoo

Je telefoon staat niet alleen vol met foto’s van je kat, maar ook met screenshots met kattentatoeages.

7. Catversations

Ieder gesprek dat je voert, verandert binnen no time in een gesprek over – jawel – het nieuwe kunstje dat je poezenvriend kan.

Herkenbaar? Dit mag je niet missen!

Beeld: iStock