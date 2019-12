Suzanne (29) is verslaafd aan stelen: ‘Het gevoel dat het weer gelukt is, is beter dan seks’

Nadat het een keer ‘per ongeluk’ gebeurde, raakte Suzanne (29) verslaafd aan stelen. “De kick die ik krijg als ik de winkel uitloop en me realiseer dat het weer is gelukt, dat gevoel is beter dan seks.”

“Ik heb eigenlijk nooit echt ergens in uitgeblonken. Ik ben geen topper in sport, kan niet zingen of dansen en was geen bijzonder goede leerling op school. Misschien doe ik het daarom wel, omdat ik nu eindelijk ergens goed in ben. Het is alleen jammer dat ik het niet van de daken kan schreeuwen: Hallo, ik ben Suzanne en ik heb een talent voor stelen. Nee, dat zit er niet in. Toch geniet ik er volop van dat ik eindelijk ergens in uitblink. De kick die ik krijg als ik de winkel uitloop en me realiseer dat het weer is gelukt, dat gevoel is beter dan seks.

De eerste keer

De eerste keer gebeurde het eigenlijk per ongeluk. Een jaar of twee geleden was ik aan het winkelen toen opeens mijn telefoon ging. Al bellend liep ik de winkel uit, maar eenmaal buiten zag ik tot mijn schrik dat ik nog een paraplu in mijn hand had die ik had willen afrekenen. Mijn eerste reactie was om terug naar binnen te lopen om de paraplu alsnog af te rekenen, maar toen dacht ik: waarom eigenlijk?

‘Ik weet zeker dat mijn vriend het walgelijk zou vinden als hij wist dat zijn vriendin steelt’

De weken daarop hield mijn ongeplande diefstal me bezig. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het zo makkelijk was om iets te stelen. Als ik een winkel binnenliep, lette ik opeens extra goed op hoe artikelen waren beveiligd. Vrij slecht, was mijn conclusie. Vaak was er nauwelijks toezicht en kon je makkelijk iets in je tas laten glijden. Als ik er niet zeker van was of er beveiliging op zat, haalde ik de sticker er gewoon af.

Trucjes

Al snel leerde ik nieuwe trucjes. Zo rekende ik vaak een aantal artikelen af bij de kassa, terwijl ik ook spullen in mijn handtas of jaszak had zitten. Meestal gingen de beveiligingspoortjes niet af, maar als het toch een keer gebeurde, zei de caissière na een snelle blik in het plastic tasje meestal dat ik door mocht lopen. Er zou wel een code niet goed zijn gescand. Dat maakte de kick nog groter, ze moest eens weten! Ik merkte ook hoe makkelijk het is om kleding te stelen. Ik nam gewoon een stapel kledingstukken het pashokje in en haalde vervolgens van één artikel de kaartjes af. Dat trok ik vervolgens aan onder mijn kleding. Niemand die het doorhad. Ik heb het zelfs eens voor elkaar gekregen om in de winkel een sjaal om te doen en zo naar buiten te lopen.

Eerlijkheid

Het grote voordeel dat ik heb, is dat ik niet opval. Ik ben niet heel knap of lelijk, gewoon een grijze muis. Mensen die dit lezen zullen misschien verwachten dat ik een beetje asociaal ben of een armoedzaaier, maar ik ben geen van beide. Ik doe dit ook absoluut niet voor het geld. Ik heb een prima baan in de marketing en ook mijn vriend heeft een goed salaris. Hij weet ook niet dat ik dit doe. Als hij erachter komt, wordt hij woedend dat weet ik zeker. Misschien gaat hij zelfs wel bij me weg. Eerlijkheid is voor hem een groot goed, hij is iemand die het meteen zegt als de caissière te veel geld teruggeeft, en zelfs geen twee haltes zwartrijdt in de bus. Ik weet zeker dat hij het walgelijk zou vinden als hij wist dat zijn vriendin steelt. Daarom mag hij het ook nooit te weten komen.

Schamen

Eén keer ging het bijna mis. Ik had een doosje oogschaduw in mijn jaszak gestopt, toen er opeens een winkelmedewerkster achter me stond. Ze keek me boos aan en vroeg of ik even wilde meelopen naar het kantoortje. Het zweet brak me uit, ik kon geen kant op. Maar tot mijn grote verbazing liep ze vóór me uit naar het kantoortje. Ik bedacht me geen moment en gooide de oogschaduw snel in een schap. In het kantoortje doorzocht het meisje mijn spullen, maar vond natuurlijk niets. Ik moest mijn lach inhouden toen ik zag hoe ze steeds gefrustreerder raakte, maar als een volleerd actrice veinsde ik verontwaardiging over het feit dat ze mij voor winkeldief had aangezien. Ik zei dat ik nóóit meer in deze winkel terug zou komen. En dat doe ik natuurlijk ook niet, want ik schaam me dood.”

