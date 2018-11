Eens of oneens? ‘Parttime werkende vrouwen zitten de emancipatie in de weg’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Parttime werkende vrouwen zitten de emancipatie in de weg.’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Wendy: Geëmancipeerd zijn heeft niks te maken met werken. Ik ben een moeder met papieren en kennis, maar heb ervoor gekozen thuis te zijn bij en voor mijn kinderen. Manlief werkt en verdient het geld en ik zorg voor de rest. Maar dat neemt niet weg ik een eigen wil heb en een eigen keuze. Ik leer graag en doe mijn dingen precies zoals ik dat wil. Vind dat best geëmancipeerd. Niemand verplicht mij tot iets.

Suzanna: Onzin. Het feit dat vrouwen zelf mogen kiezen hoeveel ze werken en hoe ze hun tijd indelen is voor mij al emancipatie. De vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken voor de goede balans in je leven is cruciaal!

Charlotte: Veel vrouwen die parttime werken zijn financieel afhankelijk van hun man/partner en zouden moeilijk rondkomen als ze zouden scheiden. Daarnaast zijn er weinig topfuncties die bekleed kunnen worden door een parttime functie. En ook de doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf zijn ook een stuk minder vanuit een parttime aanstelling. Vanuit die hoek bekeken staat het de emancipatie zeker in de weg! Want vrouwen die parttime werken worden vaak ook niet voor vol aangezien. De keuze om parttime te werken heeft mijns inziens ook niets te maken met emancipatie. (De kanttekening dat ik zelf ook parttime werk).

Malika: Ik werk al aantal jaren parttime en ben absoluut niet afhankelijk van mijn partner. En ook genoeg doorgroeimogelijkheden benut. Als je parttime werkt, kun je inderdaad geen topfunctie bekleden. Dat je geen topfunctie bekleedt, betekent ook niet dat je niet geëmancipeerd bent. Emancipatie betekent dat je als vrouw de keuze hebt om je werk en gezin te combineren op de manier die jou het beste uitkomt. Zelfs als dat betekent dat je een tijdje thuis wilt blijven voor de kinderen.

Marijke: Ik ben het er niet mee eens. Juist door parttime te werken kan ik er voor de kinderen zijn en mezelf blijven ontwikkelen. Wanneer alleen voltijd mogelijk zou zijn, zou ik die kans niet hebben en worst case scenario pas weer aan het werk gaan wanneer de kinderen zichzelf volledig kunnen redden. Dat zou dan voor mij het tegenovergestelde van emancipatie zijn.

