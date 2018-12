Eens of oneens? ‘Koken uit pakjes en zakjes, dat kan echt niet meer’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Koken uit pakjes en zakjes, dat kan echt niet meer.’

Mariëlle: Ik kook vanavond heerlijk uit een pakje. Verse groenten en vlees erbij, ideaal.

Gemma: Ik probeer zoveel mogelijk vers, maar dat lukt echt niet iedere dag (werk/jonge kinderen etc). Zo lang het niet iedere dag is, dan is het heus geen probleem. En dan nog: ieders keus. De mensen die het hardst roepen dat ze zonder pakjes en zakjes koken, kunnen net zo makkelijk iedere avond een fles wijn wegklokken of een pakje sigaretten wegpaffen. Niet aan ons (mij) om daar over te oordelen…

Denise: Ik denk dat niemand in Nederland 365 dagen per jaar kookt zonder pakjes en zakjes. Ideaal! Rijst, verse groente en vlees toevoegen en binnen 20 minuten op tafel. Ideaal!

Lonneke: Ik probeer regelmatig ‘vers’ te koken, maar een pakje of zakje gebruik ik ook weleens. En vaak is het ook zo dat wanneer je alles zelf wilt maken, je vaak meer geld kwijt bent dan met pakjes of zakjes. Dat zal voor veel mensen ook een reden zijn om niet alles zelf te maken…

Jolanda: Té veel en vaak is nooit goed. Probeer het zelf ook zo min mogelijk te doen maar soms weet ik echt niet hoe ik precies die smaak voor elkaar krijg zonder pakjes/zakjes. En dan wat minder nemen. Mijn saus kwam ook uit pakjes tijdens mijn dieet. Mag gerust maar dan wel maar een beetje.

Suzanne: Waarom niet als je het met mate doet? Oh hier hoogstens één keer in de week en ik gebruik de helft van zo’n zakje.

Maaike: Lekker zelf weten. Ik kook zelf zo min mogelijk uit pakjes en zakjes sinds onze zoon geboren is en dat bevalt ons prima. Wij vinden het vers lekkerder.

