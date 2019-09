Eens of oneens? ‘Zonder partner op vakantie? What happens there, stays there’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Als je zonder partner op vakantie gaat, geldt: what happens there, stays there’.

Sonja: Waarom zou er überhaupt iets moeten ‘happenen’ als je op vakantie gaat? Wat is er mis met trouw zijn aan je partner?

Marijke: Echt niet!

Suzanne: Geldt soms ook wanneer je GEEN partner hebt.

Anneke: Alleen als je effectief geen partner hebt.

Sabine: Als je zo denkt, kun je beter een punt achter je relatie zetten.

Esther: Wat een onzin… Alsof alleen op vakantie gaan meteen een vrijbrief is om vreemd te gaan of zo?

Sharon: Nee, dat is heel gek. Je laat je partner neem ik aan in vertrouwen gaan, dan lijkt deze uitspraak mij totaal niet van toepassing.

