Ouders van klasgenoten van je kind blíjf je tegenkomen, of je dat nu wilt of niet. En dat is niet altijd handig. Deze moeder durft na dat ene incident amper het schoolplein meer op.

Lees ook: Een handleiding voor op het schoolplein: van blije papa tot aanschuifmoeder

Lianne (36) werd door een andere moeder op school beschuldigd van vreemdgaan met haar man.

‘Alleen op dinsdag en donderdag kan ik ontspannen, dan werkt ze en gaat haar kind naar de bso. Dan weet ik dus dat ik haar niet tegenkom. De rest van de week sta ik met spanning in mijn lijf te wachten tot de schooldeuren opengaan en onze kinderen naar buiten komen rennen. Dat is nu al een halfjaar zo. Sinds die ene avond. ‘Moeder Tom.’ Verbaasd keek ik naar de oproep op mijn telefoon. Het was half elf ’s avonds, zou er iets aan de hand zijn? ‘Hey Tamara,’ begroette ik haar hartelijk. ‘Hoi Lianne,’ klonk het opgewonden. Ik hoorde aan haar stem dat er iets mis was. Had mijn zoon iets uitgevreten? ‘Klopt het dat jij met Sergio naar de speeltuin bent geweest?’ Huh? Ik keek mijn man op de bank naast me met gefronste wenkbrauwen aan en liep naar de keuken. ‘Volgens Tom hebben jullie de hele middag zitten praten. En daarna nog gegeten samen. Ik had toen avonddienst.’ ‘Welnee,’ antwoordde ik zo kalm mogelijk. ‘Je man en ik hebben amper met elkaar gesproken en ik ben na de speeltuin gaan barbecueën bij mijn zus. Maar wat suggereer jij eigenlijk, Tamara?’ ‘Ik suggereer niks.’ Haar stem schoot een octaaf omhoog. ‘Ik wil gewoon weten wat jij met mijn man uitvreet!’ De laatste woorden schreeuwde ze.’

‘Ze denkt dat ik het met haar man doe’

OMG, OMG, OMG, dacht ik. Gebeurde dit echt? Beschuldigde ze me nou van het hebben van een affaire met haar man? Ze ratelde door. Over de verhalen die ze van Tom hoorde (het kind was vier en vertelde de week daarvoor nog dat hij een leeuw onder zijn bed had verstopt), over haar man en dat ze al zijn leugens zat was. ‘Hier komt Dick,’ onderbrak ik haar in een opwelling. Ik gaf mijn telefoon aan mijn man en fluisterde: ‘Ze denkt dat ik het met haar man doe.’ Dick keek me verbijsterd aan en nam de telefoon over. ‘Luister Tamara, ik acht het uitgesloten dat er iets is tussen Lianne en Sergio. Ik ben elke avond bij haar. Ik zou niet weten waar ze de tijd vandaan haalt voor een affaire.’ Hij knipoogde naar me terwijl hij het zei. Het was bijna grappig, maar toch niet. Want dit was de moeder van het beste vriendje van onze zoon en ik moest nog 7,5 jaar met dat mens op het schoolplein staan.’

Niet aantrekkelijk

‘Haar beschuldiging was echt van de zotte. Ik vind haar man niet eens aantrekkelijk. Het is gewoon de vader van Tom, het beste vriendje van ons jongste kind. Met lood in mijn schoenen fietste ik de volgende dag naar het schoolplein. Eenmaal in de klas las ik een boekje voor aan mijn zoontje, terwijl ik met één oog in de gaten hield welke ouders binnenkwamen. Daar was Tom, zijn moeder volgde. Mijn hart bonsde. Ze duwde haar zoontje naar zijn stoel, maar hij rukte zich los en rende op ons af. Ongemakkelijk staarden we beiden naar de blauwe linoleum vloer terwijl onze jongens stoeiden. Op de fiets naar huis stroomden de tranen over mijn wangen. Dit moest ik nu dus elke dag doorstaan. Getver. Thuis zag ik dat ik een appje gekregen had. Van Tamara. Gespannen opende ik het bericht. ‘Sorry Lianne. Het spijt me zo. Ik was een beetje doorgedraaid, maar ik snap nu dat het onzin is, van die affaire. Kunnen we het alsjeblieft vergeten?’ ‘Laten we het inderdaad maar vergeten,’ appte ik opgelucht terug. Maar het schoolplein is sindsdien een plek waar ik met lood in mijn schoenen naartoe ga. Want vergeten is niet zo makkelijk. En misschien draait ze straks wel door om iets anders, ze is gewoon onvoorspelbaar. Ik baal er van, want ik kan niet om haar heen. Onze zoontjes zijn nog steeds boezemvrienden.’

Meer schoolpleinschandalen lezen? Het volledige artikel lees je in Flair 43. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock