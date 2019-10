Je scheiding is een emotionele periode dus het is niet gek dat je sommige dingen vergeet te regelen. Daarom heeft Flair een lijstje gemaakt.

1. Hoe zit het met rechtsbijstand?

Scheiden kost geld. De grootste kostenpost is de advocaat of mediator die vaak een aardig uurloon opstrijkt. Heb je een laag inkomen, dan kun je aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Je advocaat of mediator vraagt die voor je aan.

2. Kies samen 1 mediator of advocaat

Schakelen jullie allebei je eigen advocaat in en laten jullie die met elkaar bekvechten, dan lopen de kosten snel op. Efficiënter en dus goedkoper, is het om jullie scheiding te laten regelen door 1 advocaat of mediator. Je kunt bovendien bezuinigen op het aantal uren door vooraf al wat pijnpunten te bespreken.

3. Maak afspraken over alimentatie

Exen zijn door alimentatie soms nog jaren aan elkaar verbonden, of beter gezegd: tot elkaar veroordeeld. Raakt de 1 z’n baan kwijt, dan heeft dat ook invloed op de ander. Hier ontstaat nogal eens wrevel over. Maak daarom al bij de scheiding heldere afspraken over veranderingen in jullie financiële plaatje. Leg bijvoorbeeld vast wat er gebeurt als 1 van beiden werkloos raakt of hertrouwt.

4. Verdeel geld en spullen zorgvuldig

Na een jarenlang huwelijk valt er vaak veel meer te verdelen dan een paar cd’s. Doe dit zorgvuldig. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn jullie allebei voor de helft eigenaar van de spullen. Bij huwelijkse voorwaarden kan er een andere verdeling zijn afgesproken. Houden jullie je daar niet aan, dan kan de fiscus dit zien als een schenking waarover belasting betaald moet worden.

5. Verdeel je pensioen

Waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt, maar ook het pensioen dat jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd, moet worden verdeeld. Meestal wordt het gewoon fiftyfifty gesplitst, tenzij iets anders is afgesproken. Het geld wordt pas echt verdeeld als jullie met pensioen gaan, maar het is slim om nu al afspraken te maken.

Tekst: Irene van den Berg | Beeld: Unsplash