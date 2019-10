Sarah (22) werd slachtoffer van roddelen: ‘Ik zou mijn zwangerschap hebben verzonnen’

Sarah (22) denkt dat haar ongeboren kindje verliezen het ergste is wat haar kon overkomen. Maar dan ontdekt ze dat niemand in het dorp gelooft dat er ooit een zwangerschap is geweest: “Ik kom uit zo’n dorp waar iedereen elkaar kent. Een dorp waar iedereen dus ook alles van elkaar weet of dénkt te weten. Een roddeltje meer of minder, het maakt niemand wat uit. Pas toen ik daar zelf slachtoffer van werd, merkte ik hoe schadelijk het kan zijn.

Ik was een open boek, een sociaal meisje met het hart op de tong. Nu denk ik 2 keer na voor ik iets zeg of iemand vertrouw. Ik heb een realitycheck gehad, weet door schade en schande dat sommige mensen zich totaal anders voordoen dan ze zijn. Het was verschrikkelijk dat niemand me wilde geloven. Ik kon roepen wat ik wilde, zwaaien met briefjes van het ziekenhuis, maar ze lieten zich niet overtuigen. Uiteindelijk wilde ik niemand meer zien en raakte in een isolement. Mijn relatie was op de klippen gelopen en ik had mijn kindje verloren. Wat had ik nog over om voor te vechten?

Toekomst

Ik was pas 3 maanden samen met mijn toenmalige vriend toen ik zwanger werd. Hij was Amerikaan en zat tijdelijk hier op een militaire basis. We werden verliefd, stortten ons in een relatie. Op het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was, zat Tom net voor langere tijd in Duitsland. Ik sms’te hem of we konden praten, en hij antwoordde onmiddellijk: ‘Ben je zwanger?’. We gaven onszelf de tijd om erover na te denken en besloten er samen voor te gaan. We wilden ons kindje een goede toekomst geven. We hadden grootste plannen: ik zou naar Duitsland verhuizen en daar een baan zoeken, we zouden een huis zoeken… We gingen er helemaal voor.

Miskraam

Onze plannen werden steeds concreter, maar een paar weken later ging het mis. Het hartje van ons kindje klopte niet meer. Ik moest het laten weghalen. Toen ik thuis aan het bijkomen was, hoorde ik voor het eerst dat er over me geroddeld werd. Ik zou mijn zwangerschap hebben verzonnen, en dat het misging zou ook gefantaseerd zijn. Dat moest wel, want wat was anders de reden dat er geen kindje kwam?

Roddel

Meenden ze dat? Werd dát over mij gezegd? Terwijl mijn vriendin verder praatte, werd mijn verbijstering steeds groter. De roddel was dat ik behoefte had aan aandacht en niet alleen kon zijn. Die fake zwangerschap was een poging om Tom aan me te binden, zodat ik kon verhuizen en mijn oude leven achter me kon laten. In Duitsland zou ik op zijn zak gaan teren. Toen ik vroeg wie de roddel had verspreid, schrok ik pas echt. Het bleek mijn beste vriendin te zijn! Mijn maatje, mijn vertrouwenspersoon aan wie ik alles vertelde. Van de ene dag op de andere was ik haar kwijt. Eerst bleef ik me maar afvragen waarom ze dit had gedaan. Maar ik had net mijn kindje verloren en had wel iets anders aan mijn hoofd. Ik weet het nog steeds niet. Misschien was ze jaloers, of leefde ze haar eigen frustraties op mij uit. Zelfs Tom, die al die tijd in Duitsland was voor zijn werk, hoorde al snel over de roddel. Toen ik hem belde, vertelde hij wat hij over mij had gehoord. Maar hij zei niet – zoals ik verwachtte – dat hij er niets van geloofde. Een paar weken later beëindigde Tom onze relatie. Zijn vertrouwen in mij was weg.

Echte vrienden

Ik heb maar 2 vrienden uit deze periode overgehouden. Echte vrienden. Voor mijn zwangerschap had ik geen goed contact met mijn familie. Ik was altijd bij mijn vrienden, die beschouwde ik eigenlijk als familie. Maar door deze gebeurtenissen is de relatie met mijn ouders veranderd. Het heeft wat tijd gekost, maar nu hebben we weer een hechte band. Zij steunen me en geloven mij. Een tijdje geleden ben ik zelfs weer bij mijn moeder ingetrokken, waardoor ik het geroddel achter me kan laten als ik de voordeur dichttrek. Ik ben een nieuw leven begonnen.”

