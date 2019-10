Patty is rouwdoula: ‘Ik wen nooit aan het dierlijke huilen van ouders die hun kind verloren zijn’

Toen Patty Duijn (nu 46) 18 was, overleed haar vader na een wespensteek. Het had haar geholpen als iemand haar had verteld dat het niet raar was hoe ze reageerde op zijn dood. Haar had begeleid. Dat is precies wat ze nu zelf als rouwdoula wél doet. “Rouwen verdient aandacht, soms heel veel en soms wat minder.”

Patty: “Ik vind het soms lastig om te weten wat te zeggen tegen mensen die hun kind verloren zijn, ook al ben ik gezinscoach, rouw- en uitvaartbegeleider. Maar ik weet dat alles wat uit je hart komt goed is. Het was het allermoeilijkste moment in mijn loopbaan, die tiener die zijn eigen leven had beëindigd. Sowieso wen ik nooit aan het diepe, dierlijke huilen van ouders die hun kind verloren zijn. Mensen vragen vaak waarom ik dit werk doe, je ziet namelijk zo veel leed. Maar het is geen baan, het is wie ik ben. Door alles wat ik heb meegemaakt, en wat ik heb gemist, vind ik dat ik een verschil moet maken.

Die schreeuw

Op mijn 12de kwam ik voor het eerst in aanraking met de dood. De moeder van mijn beste schoolvriendin overleed. 6 jaar later, ik was 18, was ik op een avond aan het softballen. Ik sportte fanatiek, zat zelfs in het Nederlands team. Plotseling zag ik een vriend van mijn vader aan komen lopen. Wat doet oom Ton hier? vroeg ik me af. Ik wist meteen dat het niet goed was. Ton zei dat ik moest meekomen, omdat mijn vader in het ziekenhuis lag. ‘Wat is er dan aan de hand?’ drong ik aan, maar hij zweeg. Ik bleef vragen en uiteindelijk vertelde hij dat mijn vader was overleden. Ik heb het hele softbalveld bij elkaar gegild. Soms kom ik mensen tegen die zich bijna 30 jaar later die schreeuw nog kunnen herinneren. Mijn vader was op de tennisbaan door een wesp gestoken en had een anafylactische shock gekregen, een ernstige allergische reactie.

Discussies

Als volwassene werkte ik jarenlang bij een verzekeringsbedrijf. Op een gegeven moment besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen in een hospice. Ik wilde mijn kinderen – mijn tweeling was toen 6 jaar – laten zien dat je je vrije tijd ook kunt besteden aan iets maatschappelijks. In het hospice was ik als gastvrouw verantwoordelijk voor 2 terminale gasten. Ik merkte al snel dat ik vooral geboeid was door wat er om dat bed heen gebeurde, bij de familie en vrienden die daar zaten. Er is veel zorg voor degene in het bed, degene die ziek is, maar niemand houdt zich professioneel bezig met de mensen eromheen. Ik besloot de opleiding tot uitvaartbegeleider te doen, en ging mensen helpen die ernstig ziek waren of die een dierbare hadden die terminaal was. Later besloot ik me ook te richten op mensen die iemand verloren zijn, ‘rouwdoula’ is de naam die ik daarvoor heb bedacht. Een doula begeleidt je als je zwanger bent en bij de bevalling, ze geeft steun en een gevoel van geborgenheid. Dat wil ik ook voor iemand die rouwt. In mijn werk als uitvaartbegeleider probeer ik mensen zo goed mogelijk te helpen, maar na die afscheidsdag begint het pas, dan begint het echte leven weer. Mijn eigen ervaringen kan ik in mijn werk goed gebruiken.

Vaderskindje

Een groot verlies ontwricht het hele gezin, iedereen schiet in een andere rol. Mijn ouders hadden een slagerij en werkten hard. Toen mijn vader overleed, was het hoofd van het gezin er niet meer. We waren stuurloos. Mijn broer ging in de regelmodus, nam de vaderrol een beetje op zich. Ik ging als jongste dochter compenseren. In plaats van de kroeg in met vriendinnen, bleef ik thuis, zodat mijn moeder niet alleen was. Mijn zus was net gaan samenwonen en voelde zich buitengesloten, wat ik heel goed snap.

Ik was 18 en druk met mijn vriendinnen en mijn sport. Ik reageerde niet op de dood van mijn vader zoals mensen vonden dat het hoorde. Verdriet had ik wel, ik was een echt vaderskindje, maar je zag het niet direct aan me. Ik dacht dat er iets mis met me was. Pas veel later heb ik me gerealiseerd welke impact mijn vaders dood op mij had, op ons gezin. Ik denk dat we elkaar beter hadden begrepen als iemand ons begeleid had, ons had laten praten. Het had mij geholpen als iemand had verteld dat het niet raar was hoe ik reageerde. Rouwen verdient aandacht, soms heel veel en soms wat minder. Ik weet nu: rouw is een leven lang.”

