De komst van je eerste kind is levensveranderend. Niet alleen omdat je ineens de continue zorg voor je baby hebt, ook de gebroken nachten kunnen er flink inhakken. En dan ligt er nog een ander gevaar op de loer: je man die vreemdgaat… Say what?

Jullie zijn gelukkiger dan ooit: net ouders geworden van een wolk van een baby en het leven lacht je toe. De connectie die je nu voet kan bijna niet sterker. Door dit kind blijven jullie voor altijd aan elkaar verbonden.

Maar hoe bijzonder de geboorte van een kind ook is, zo’n eerste jaar als newborn parents blijkt ook een trigger voor je seksleven. Een baby’tje kan killing zijn voor het libido. Je bent immers moe van de bevalling, moet de baby vaak voeden en kampt met slaaptekort. Als je dan eindelijk kunt gaan slapen, sta je niet te springen om een uitgebreide vrijpartij. Maar door je partner hem steeds af te wijzen, gaat hij zijn heil zoeken bij een ander. Tenminste, dat zegt Ashleymadison.com, een speciale datingsite voor vreemdgangers. Na analyse van de 24 miljoen leden die de site wereldwijd heeft, blijkt dat een pasgeboren baby vaak aanleiding geeft tot ontrouw. De site constateert dat mannen en vrouwen (maar vooral mannen) tussen de 30 en 40 jaar met een jong gezin een affaire zoeken. Zo lukt het ze om hun gezin draaiende te houden én een oplossing te vinden voor het gebrek aan seks of de verminderde intimiteit binnen hun relatie. Hoe betrouwbaar die cijfers zijn, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Op deze site staan immers mensen die sowieso vreemdgaan. En niet iedere man zoekt zijn pleziertjes buiten de deur. Er zijn genoeg mannen die hun partner trouw blijven. Toch is het fenomeen van de vreemdgaande man na de geboorte van een (eerste) kind in de psychologie niet onbekend.

Verlangen naar elkaar

Imke Bull is seksuoloog en psycholoog en ziet in haar praktijk stellen die hun (seksuele) relatie door het plotselinge ouderschap zien veranderen. “Voor een goede relatie dien je 2 basisbehoeftes te vervullen: aan de ene kant veiligheid, zekerheid, intimiteit en warmte, maar aan de andere kant ook vernieuwing, andere dingen ontdekken, spanning en onzekerheid. Dat klinkt tegenstrijdig, maar voor een vruchtbaar seksleven is het belangrijk dat er een goede balans is tussen deze behoeftes. Daarom is het zo lastig om seks in een lange relatie goed te houden. Verbondenheid is niet echt sexy en dus dodelijk voor erotiek. Voor seks heb je verlangen naar elkaar nodig en je kunt niet hunkeren naar wat je al hebt. Als de onzekerheid verdwijnt (‘de buit is binnen, je hoeft er niks meer voor te doen’), kun je als man of vrouw geneigd zijn de spanning elders te zoeken. De geboorte van een eerste kind, maar ook een huwelijk of gaan samenwonen, kan naast heel fijn zijn, ook erg benauwen. En het kan het moment zijn waarop (vooral) mannen hun lustgevoelens buiten de deur gaan bevredigen.”

Te confronterend

Het verhaal van Jolanda en Hans is heel herkenbaar voor psycholoog Imke Bull. “Net na de bevalling en tijdens het geven van borstvoeding komt het knuffelhormoon oxytocine vrij. Dat zorgt ervoor dat jij aan de baby gehecht raakt en de baby aan jou. Datzelfde hormoon komt vrij als je met elkaar vrijt. Het is dus logisch dat de behoefte aan seks bij een vrouw afneemt als ze borstvoeding geeft. Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid intimiteit nodig. Met een baby heb je je knuffelquotum al ruimschoots binnen. Ik ben niet van het geen-zin-dan-maak-je-maar-zin-principe, want ik vind dat je geen seks moet hebben waarvan je niet geniet. Maar wees je ervan bewust dat als je je partner blijft afwijzen in bed, het risico bestaat dat hij zijn heil ergens anders gaat zoeken.”

Lees ook:

Bizar: vrouw met ‘niersteenklachten’ blijkt bijna te bevallen van een drieling

Voor Danny was de bevalling zelf reden om geen seks meer te willen met zijn vriendin Jeannette, en zijn toevlucht tot andere vrouwen te nemen. “Ik had Jeannette nog gewaarschuwd: ik hoef niet te zien hoe ons kind ter wereld komt. Ik blijf gewoon naast je hoofd staan, omdat ik je vagina wil blijven zien als iets waarmee we samen seksueel genot kunnen beleven en niet als de uitgang voor onze dochter. Maar op het moment suprême duwde de verloskundige me bijna tussen Jeannettes benen: hier, kijk dan! En waar ik al bang voor was, is gebeurd: ik word simpelweg niet meer opgewonden van Jeannette. Wel als we zoenen, maar zodra ik denk aan haar vagina, zie ik daar het rode, bebloede hoofdje van Lotte uitkomen, en dat is geen opwindend beeld. Ik ben er niet trots op, maar het afgelopen jaar heb ik een paar keer seks gehad met anderen. Puur om mijn lust te bevredigen. Ik ben niet op zoek naar intimiteit, want ik hou veel van mijn vriendin. Maar ik zie haar niet meer als de sekspoes die ze voor me was. Het is nu na een jaar al iets beter, ik hoop dat dat met de tijd helemaal bijtrekt.”

Lees verder in Flair 35. Deze editie ligt van 21 augustus t/m 27 augustus 2019 in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Tekst: Joan Mackenbach | Beeld: iStock