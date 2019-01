Opgebiecht: ‘Ik denk dat mijn zoon niet van mijn man is’

Kim (36): ‘Vanaf mijn 17e ben ik al samen met Rick. Hij was mijn eerste liefde en ik verwacht ook dat we samen oud worden. We hebben 2 kinderen, Merel van 6 en Noud van 8. Het gaat nu goed tussen ons, maar er zijn ook periodes geweest dat het minder ging. Écht minder. De laatste tijd krijg ik steeds meer het vermoeden dat Rick niet de vader is van Noud…’

‘Ik vind het lastig om dit uit te spreken, omdat ik er nog nooit eerder over heb gepraat. Door het te delen, ben ik als de dood dat het balletje gaat rollen en dat ik iets naars over me afroep. Rick en ik kennen elkaar al een eeuwigheid. We kwamen in dezelfde discotheek en zijn aan elkaar blijven hangen. De liefde overleefde onze studiejaren, we gingen samenwonen, trouwen, het perfecte plaatje. We waren lang gelukkig met elkaar, toen we ineens onrustig werden. We begonnen zo jong aan onze relatie, dat we allebei gingen twijfelen: wat was er nog meer te koop in de wereld? Was Rick wel degene met wie ik oud wilde worden? Hij had het ook, hij werd in die tijd verliefd op een collega. We hebben het daarover gehad en ik wilde hem per se niet kwijt, maar ik begreep het wel. Ik vroeg me ook weleens af hoe het zou zijn met een andere man. Tot dan toe was Rick de enige met wie ik het ooit had gedaan. Beviel me wel, maar als na zoveel jaar de sleur erin komt, dan word je nieuwsgierig naar die dingen. Rick en ik kunnen goed met elkaar praten en we hebben het daar toen ook over gehad. Zonder boosheid, soms met wat frustraties, maar het kwam nooit tot ruzies. We besloten dat we elkaar even vrij zouden laten om wat aan te klooien. Als dat nodig was om onze relatie te redden, dan moest dat maar. Omdat we het wel lastig vonden, besloten we om niet over onze affaires te praten. We konden er allebei niet goed mee omgaan en natuurlijk was er ook de angst dat de ander echt verliefd zou worden en zou willen scheiden. Zo ver is het nooit gekomen.

‘Het nare is dat ik in Noud steeds meer gelijkenissen zie met Paul’

Rick is wat begonnen met die collega, later nog eens met een andere vrouw. Ik moest iets langer zoeken, maar vond uiteindelijk ook de perfecte minnaar. Met hem, Paul, ging het puur om de seks. Dat was geweldig, ik kwam aan mijn trekken, ontdekte nieuwe dingen en hij liet me zweven. Rick werd daar niet slechter van, want juist door onze escapades bloeide ons gezamenlijke seksleven ook enorm op. Rick was degene die na een tijdje zei dat hij er genoeg van had en dat hij terugverlangde naar het monogame leven. Vleiend. Ik kon Paul niet meteen opzijzetten, maar tegen Rick zei ik dat ik dat wel had gedaan. Ik was er zelf ook achter gekomen dat Rick de man voor mij was. Precies in die periode ben ik zwanger geraakt. Nooit heb ik eraan getwijfeld of Rick de vader was, dat stond gewoon vast. Ik deed het met Paul negen van de tien keer ook veilig. Maar nu… Het nare is dat ik in Noud steeds meer gelijkenissen zie met Paul. De looks, zijn ogen, zijn lach. Ik hoop zó dat ik het me verbeeld, maar hij lijkt steeds meer op hem. Merel is het evenbeeld van Rick en sinds die tijd deden we het ook niet met anderen. Maar Noud… Met Paul heb ik overigens allang geen contact meer. Ik kan het er met niemand over hebben en het idee eigenlijk voorgoed wegstoppen in mijn hoofd. Er zouden twee levens instorten. Rick en ik zijn altijd eerlijk tegen elkaar geweest. Ik weet ook dat hij het me wel zou kunnen vergeven, maar ik mezelf niet. Ik moet dit geheim heel diep wegstoppen. Want áls het waar is, dan mag het nooit uitkomen.’

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock