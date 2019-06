Opgebiecht: ‘Vanwege een weddenschap had ik seks met een collega’

Sabine (32): “Ik werk in de communicatie en heb veel te maken met de computerjongens van ons in het bedrijf. Een van hen is superknap, dat vindt iedereen bij ons. In een melige bui kwam het tot een weddenschap met mijn naaste collega: wie heeft het eerst seks met hem? Het was een grap, maar ik won.

Rik is echt zo’n jongen van wie je meteen onder de indruk bent. Hij ziet er goed uit, is sportief, aardig en heeft gevoel voor humor. Geen vrouw bij ons op kantoor die dat niet in de gaten heeft. Als hij de afdeling op loopt, zie je dat alle meiden op hem reageren. Ik krijg het ook warm van hem. Met mijn naaste collega wisselde ik vaak van die blikken uit. Het was duidelijk dat we hem allebei leuk vonden en achter zijn rug maakten we van die verlangende blikken of keken we op ons verleidelijkst.

We hadden er vaak lol om. Rik richtte zich altijd stoïcijns op de computer, terwijl hij best doorhad dat de halve afdeling op hem viel. Wel cool, hij deed alsof hij niks merkte en als iemand een dubbelzinnige opmerking maakte, hield hij het puur zakelijk. Met mijn collega had ik het vaak over Rik. We lieten onze fantasie de vrije loop en raakten een keer in een lollig gesprek verzeild dat in een weddenschap eindigde: wie het eerst seks met hem had. Het was een grap, maar ik denk dat we de weddenschap allebei wilden winnen en het allebei serieus namen. Ik ben niet single, zij wel en van Rik wist ik het niet.

‘Ik deed de deur van zijn kamer dicht, ben veel te dicht bij hem gaan staan en heb gezegd dat ik veel meer zin had in iets anders. Bingo!’

Ik kreeg steeds meer zin in Rik, totdat ik ook echt dacht: nu ga ik ervoor. Ik wilde hem verleiden en ik wilde maar eenmalig seks met hem. Mijn vriend zou er niets van hoeven weten. Want het laatste wat ik wilde, was mijn relatie op het spel zetten. Het leek me té leuk, ook om tegen mijn collega te kunnen zeggen dat het me was gelukt. Dus ben ik in een moedige bui met een smoes zijn kamer binnengestapt. Vriendelijk als altijd wilde Rik me helpen. Ik deed de deur van zijn kamer dicht, ben veel te dicht bij hem gaan staan en heb gezegd dat ik veel meer zin had in iets anders. Bingo! De lust blonk in ogen. Klinkt misschien raar dat ik zo’n reactie had verwacht, maar het is wel zo.

‘Het was echt superspannend, zo op het werk. Ik heb daar in die kamer seks met hem gehad. Snel, maar wel lekker en ook best gek natuurlijk’

Ik stond in mijn strakke truitje tegen hem aan, terwijl hij zei: ‘Niet hier.’ Het was helder dat ik beet had, maar dat het niet de juiste plek was, want er kon elk moment iemand binnenkomen. Later die dag kreeg ik een berichtje van hem. Of ik even naar een andere verdieping kon komen, naar een bepaalde plek. Hij sloot af met: ‘Nu!’ Ik heb niets tegen mijn collega gezegd en heb Rik op de bewuste plek opgezocht. Het was echt superspannend, zo op het werk. Ik heb daar in die kamer seks met hem gehad. Snel, maar wel lekker en ook best gek natuurlijk. Hij liet me beloven dat dit tussen ons moest blijven. ‘Tuurlijk,’ zei ik. Ik ben snel terug naar mijn werkplek gegaan, daar zaten wat collega’s te brainstormen. Ik keek naar mijn ‘weddenschapcollega’ en zij wist het meteen. Ik weet niet hoe mijn blik was, maar kennelijk sprak die boekdelen. Ze trok een gezicht alsof ze in shock was en lachte. En gelukkig: ze zweeg.

Later hebben we het er met elkaar wel over gehad. Ze feliciteerde me en zei dat ze voor een revanche ging. Ik weet dat ze dat meent. Het kan mij niet schelen, ik gun het haar van harte en ik denk dat Rik weer zal toeslaan. Tussen hem en mij is het bij die ene keer gebleven. Hij weet niets van die weddenschap en ik vertrouw mijn collega: zij gaat dat niet rondbazuinen. Rik gedraagt zich keurig als altijd als hij op onze afdeling komt. Niemand heeft iets in de gaten. Ik neig ernaar hem te negeren, omdat ik het toch ongemakkelijk vind. Het was zeker oké en ik zou het zo nog eens met hem doen, maar dat mag ik niet van mezelf. Mijn collega gaat nog wel werk van hem maken. Ik vind het wel lachen, zo houden we het voor onszelf spannend op de werkvloer.”

