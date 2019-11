Opgebiecht: ‘Zijn vrouw weet niet dat wij samen zijn vertrek voorbereiden’

Lisanne (34): “Mijn ontmoeting met Tom is het beste dat me ooit is overkomen. Liefde op het eerste gezicht. Ik wist toen ik hem zag: dit is mijn man. Alleen de timing had niet slechter gekund, Tom was een jaar eerder getrouwd. Toch konden we niet anders dan voor elkaar kiezen. We hebben heel wat moeten doorstaan. Recentelijk heeft Tom het aan zijn vrouw verteld en we zijn nu bezig een stiekeme verhuizing te regelen.

Tom en ik leerden elkaar kennen in 2015. Het was op mijn werk, waar hij een presentatie kwam houden. Een maandagochtend, ik kan me er nog alles van herinneren. Ik weet precies hoe hij binnenkwam, wat hij aanhad, hoe hij rook, wat hij zei en hoe hij zijn verhaal deed. Alles klopte aan die man. Het rare was dat ik iets voelde wat ik niet kende; alsof we voor elkaar waren voorbestemd. Achteraf hebben we het erover gehad. Hij voelde het ook, maar hij stopte het weg: hij was net getrouwd!

Liefde

Ik had ook een relatie, maar niet zo serieus. Ik werd op mijn werk de contactpersoon voor Tom. Dat was puur toeval, want daar had ik geen invloed op. Toen we voor het eerst samen lunchten om plannen te bespreken, kon ik me na afloop niet bedwingen en heb ik me hardop afgevraagd: wat is dit met ons? Hij antwoordde dat hij het ook niet wist, maar dat hij er wel achter wilde komen.

Nou, dat is wel gelukt, zeg maar. We gingen privé afspreken en konden het niet ontkennen: dit was een niet te missen liefde. Groots en meeslepend en helaas ook met vele haken en ogen. Tom was niet alleen net getrouwd, zijn vrouw was ook nog zwanger. Dat vertelde hij me ook. Een flinke dolksteek, maar uiteindelijk veranderde dat niets aan onze liefde – die is te sterk. Tom is overigens getrouwd met een best leuke vrouw. Dat klinkt natuurlijk raar uit mijn mond, maar het is gewoon waar. Zeker niet het type vrouw waar je een hekel aan hebt of dat je kunt afdoen als heks. Mooi mens om te zien ook. We hebben elkaar weleens in het echt gezien, maar zij wist tot voor kort niets van mij.

Knopen doorhakken

Tom was echt gek op haar en het was voor hem ook lastig dat ik ineens zijn leven kwam ingestormd. Inmiddels bedriegt hij haar al jaren en heb ik hem tot een beslissing gedwongen. Ik wil niet meer op de tweede plaats staan, stiekem moeten afspreken of op het laatste moment te horen krijgen dat een afspraak niet doorgaat. Natuurlijk begrijpt Tom dat, maar het is moeilijk. We hebben er al veel over gepraat. Hij heeft inmiddels een dochtertje, waar hij stapelgek op is. Allemaal zware dingen, maar ik heb ook nog een kinderwens, die wil ik niet vooruit blijven schuiven. Er moesten knopen worden doorgehakt.

Geen ruzie

Dus heeft Tom onlangs zijn vrouw verteld over mij. Zij heeft al die jaren niks doorgehad! Tom had veel werk en dat is altijd een makkelijke dekmantel geweest; het was niet raar dat hij vaak weg was. Het gekke is: er ontstond niet eens ruzie tussen Tom en zijn vrouw. En zij wil hem helemaal niet kwijt, ook nu nog niet! Ze wil per se niet scheiden, sterker nog, ze wil hem vergeven als hij met mij stopt. Hij heeft aangegeven dat dat niet gebeurt, maar ze weigert dat te geloven. Ze begon zelfs over relatietherapie. Door deze nieuwe situatie is er wel wat veranderd. Sinds Tom onze relatie heeft opgebiecht, is het stiekeme eraf. Dus hij is ineens vaker bij mij en zegt dat nu ook tegen haar. Ik ben soms bang dat zij ineens voor mijn deur staat om verhaal te halen, maar ik denk dat ze daar te beschaafd voor is.

Doodsbang

Tom wil weg en is bezig met een advocaat om de scheiding voor te bereiden. Het is spannend, maar ook slopend. Dit wil je niet. Omdat zij hem per se niet los wil laten, is er bij hem op de een of andere manier iets geknapt. De liefde die hij nog had voor zijn vrouw is over. Hij wil alleen nog maar weg. Zijn laatste plan vind ik doodeng, maar hij gaat het toch uitvoeren: op een dag, als zij er niet is, gaat hij zijn spullen inladen en komt hij definitief hier wonen. Er is al een auto en hulp beschikbaar. Ik kijk ernaar uit, maar ben doodsbang voor al het gedoe dat het ongetwijfeld met zich mee gaat brengen.”

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock