Opgebiecht: ‘Mijn vriend is verslaafd aan blowen’

Merel (30): ‘William en ik zijn al tien jaar samen. Als ik om me heen kijk, dan hebben wij het best goed. Leuk huis in de stad, allebei een goede baan, fijne vrienden en het belangrijkste: we zijn nu nog net zo verliefd als tien jaar geleden. Maar er is iets waar ik steeds meer last van krijg: ik denk dat William verslaafd is aan wiet.

Toen ik William leerde kennen, was het meteen duidelijk. We vielen als een blok voor elkaar. Ik ontmoette hem op een nieuwjaarsfeest. Mooier kon niet, we hadden die avond allebei het gevoel dat we samen verder zouden gaan. Zo’n enorme klik had ik niet eerder meegemaakt. Om twaalf uur wensten wij elkaar een gelukkig nieuw jaar en dat voelde als ‘welkom in mijn leven.’ Sinds die avond zijn we samen. Ongelooflijk hoe makkelijk twee levens konden samensmelten. Binnen een jaar woonden we samen en het was alsof we elkaar al eeuwen kenden. We voelen elkaar goed aan en hebben dezelfde humor, wat voor ons belangrijk is. Verder hebben we veel dezelfde gewoontes, misschien hebben we ze wel samen ontwikkeld. We lusten allebei wel een drankje, we houden van uitgaan en we vinden het allebei belangrijk om dingen zonder elkaar te doen. Ik ga soms een weekendje met vriendinnen naar het buitenland, William gaat ook af en toe alleen op stap. Het leuke is: we vinden het altijd top om thuis te komen en elkaar weer te zien. Maar nu is er iets waar ik last van begin te krijgen en wat me angst inboezemt. Eerder kon ik nooit iets negatiefs aan hem ontdekken. Voorheen rookten wij in het weekend vaak een jointje. Gewoon gezellig thuis. Een gewoonte, beviel prima en daar heeft verder niemand wat mee te maken. Maar William is het laatste jaar ontzettend veel gaan blowen. Ik weet waar het vandaan komt: zijn vader is vorig jaar overleden en daar had en heeft hij het ontzettend moeilijk mee. Hij sliep slecht en dat is de reden dat hij steeds vaker door de week ook wiet rookte. Als hij gerookt heeft, dan slaapt ie beter. En inderdaad, het helpt. Maar het afbouwen is er nooit van gekomen.

Het dagelijks blowen is normaal geworden. Hij begint er vaak al mee als hij ’s avonds thuiskomt. Ik heb hem er al meerdere keren op gewezen dat hij te veel blowt en dat het hem niet tot een leuker mens maakt. Hij wordt er wat down van, heeft weinig zin in dingen en het maakt hem zo onverschillig. Zo is William normaal niet. Hij geeft me dan gelijk en belooft me beterschap. ‘Het is even voor nu,’ zegt hij dan, maar we zijn al een jaar verder. En ik denk dat hij steeds meer afhankelijk wordt van de wiet. Als er niks te roken is in huis, dan loopt hij ’s avonds laat nog naar de coffeeshop. Volgens mij is dat echt verslavingsgedrag. En wat ik erg vind: hij liegt erover. Ik merk het in het weekend. Ga ik op zaterdagmorgen op tijd naar de sportschool en kom ik thuis, dan is het niet uitzonderlijk dat hij nog in zijn bed ligt. En negen van de tien keer ruik ik de wiet al als ik beneden over de drempel stap. Kun je nagaan! Hij rookt het liefst de hele dag door, met als gevolg dat ie in het weekend als een lamzak op de bank hangt. Als ik er wat van zeg, dan heeft ie ‘maar een paar trekjes genomen’. Ja dag, ik ben niet gek! Ik weet alleen niet wat ik eraan kan doen en wil niet bij vrienden klagen, want niemand weet dat hij zo veel blowt. Ik heb me nooit gerealiseerd dat de behoefte aan wiet zo sterk kon worden. Ik zag blowen altijd als iets onschuldigs, maar als ik nu naar hem kijk, verbaast het me wat het kan aanrichten. Hulp zoeken wil hij niet. Hij vindt dat dat niet nodig is, maar ik ben zo bang dat dit verdere gevolgen krijgt. Hij wordt er niet leuker op en zeker niet scherper. Het verbaast me hoe hij zich staande houdt op zijn werk. Ik ben bang dat dit – vroeg of laat – zijn tol gaat eisen.’

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock