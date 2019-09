Opgebiecht: ‘Ik heb een patiënt geholpen met masturberen’

Luna (31): “Ik ben verpleegkundige in een verzorgingstehuis. Het is leuk werk en ik heb gezellige collega’s. Soms heb ik nachtdienst en dan kun je weleens iets geks meemaken. Bijvoorbeeld dat een bewoner ligt te masturberen als jij je ronde doet. Zo kreeg ik het voorstel van een oudere man om hem ‘een handje te helpen’. Toen hij me er uiteindelijk flink geld voor bood, ben ik gezwicht.

Ik realiseer me dat ik meteen mijn baan kwijt ben als dit zou uitkomen en dat gaat dus nooit gebeuren. In het verzorgingstehuis waar ik werk, zit een oudere man voor wie ik een zwak heb. Een lieve man met ouderwetse manieren. Kwetsbaar en eenzaam en dat maakt hem vaak verdrietig. Hij heeft ze nog prima op een rijtje, maar is lichamelijk aan het aftakelen. Verder spelt hij de krant, heeft hij een mening over alles en gaat hij vaak een goed gesprek aan met andere bewoners. Een sympathieke man. Ik weet dat het niet professioneel is om mensen een voorkeursbehandeling te geven, maar iedereen mag hem graag. Ik trek me het lot van de bewoners vaak wel aan, en kan dat niet zomaar van me afzetten als mijn dienst over is.

Nachtwerk

Ik werk parttime, een paar diensten per week, soms ook ’s nachts. Dat kan heel goed, omdat mijn man een kantoorbaan heeft en hij altijd thuis is als ik nachtdienst heb. We hebben een zoontje van 4, zijn gelukkig samen en dat moet ook zo blijven. Mijn man mag ook nooit iets weten van mijn geheim. De oudere man – ik noem hem Jan, maar zo heet hij niet – lag zichzelf een keer af te trekken toen ik mijn ronde deed. Hij moest nog een paar tabletten hebben en ik liep zijn kamer in. Ik hoorde dat hij op bed lag, hoewel het nog vroeg was, en had meteen door wat hij aan het doen was. Awkward! Hij stopte, maakte z’n verontschuldiging en mompelde iets als ‘het lukt verdomme ook niet’. Ik stond als aan de grond genageld. Dit kan gebeuren, maar je voelt je supervervelend als je het meemaakt. Ik zei dat het niet erg was, dat zijn pijnstillers klaarlagen en dat ik hem alleen zou laten.

Hulp

‘Wil je me helpen?’, vroeg Jan. WTF? Ik heb gezegd dat ik dat niet zou doen en ben weggegaan. De volgende keer dat ik hem zag, begon hij erover. Hij zei behoefte te hebben aan intimiteit en gaf aan dat hij die erg miste. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Hij stelde een onmogelijke vraag en dat heb ik hem gezegd. Hij vroeg me of ik het zou doen als hij me ervoor betaalde. Nee, zei ik. Totdat het opnieuw gebeurde: ik trof hem terwijl hij lag te masturberen, maar nu lag er honderdvijftig euro naast zijn bed. ‘Voor jou, niemand hoeft dit te weten.’ Even twijfelde ik en toen deed ik waar hij om vroeg en heb ik hem geholpen.

Makkelijk verdienen

Hij kwam best snel klaar, nog nooit had ik in een paar minuutjes zo veel verdiend. Hij was blij, stopte niet met me te bedanken. Ik wist niet wat ik moest voelen. Aan de ene kant had ik het idee dat ik een goede daad had verricht, maar tegelijkertijd wist ik dat dit écht niet kon. Het is inmiddels al een paar keer gebeurd. Jan heeft geld zat, dus wat dat betreft hoef ik me niet schuldig te voelen. Duidelijk is dat het hem goed doet, hij is minder verdrietig dan voorheen. Hij zal er met geen woord over reppen, ik ook niet en hij behandelt me niet anders dan mijn collega’s. Jan heeft gevraagd of ik meer voor hem wil doen, hij zou het liefst echt seks hebben met me. Hij bood me er een heel hoog bedrag voor, maar dat weiger ik. Ik heb hem verteld dat ik getrouwd ben en dat ik dit eigenlijk al te ver vind gaan. Ik denk er nu veel over na. Het is natuurlijk zielig voor die oude mensen, ze verliezen alles en hebben ook geen seks meer. Zijn vrouw is al 10 jaar dood, dat je dan behoefte hebt aan aanrakingen, snap ik wel. Ik overweeg nu om Jan eens te wijzen op een prostituee, omdat ik denk dat hij er echt van zou opknappen. Geen idee wat zijn reactie is, maar uiteindelijk kan iedereen ons verpleeghuis in- en uitlopen, dus waarom niet? Ik gun het hem zo.”

