Opgebiecht: ‘De spannendste seks heb ik op zakenreis’

Denise (34): ‘Ik werk nu vier jaar bij een bedrijf en heb me inmiddels behoorlijk opgewerkt. Ik heb veel verantwoordelijkheid, een goed salaris en ik ga regelmatig naar het buitenland. Tijdens zo’n trip een paar jaar geleden leerde ik Jason kennen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen, ikzelf woon al zes jaar samen met Sven. Niemand weet dat Jason en ik, wanneer we elkaar tegenkomen op zakenreis, altijd heerlijke seks hebben.

Toen ik Jason voor het eerst ontmoette, was ik voor zaken in Engeland. Hij werkt niet voor hetzelfde bedrijf als ik, maar wel voor een bedrijf waar wij veel mee samenwerken. Hij was een leuke man, wat ouder dan ik, maar ik viel niet meteen voor hem. Totdat we de tweede dag met wat Nederlanders en Engelsen in de hotelbar belandden en Jason en ik als laatsten overbleven. Die nacht deelden we voor het eerst een kamer, en dat was super. Heerlijk ongecompliceerde seks met iemand met wie je uiteindelijk weinig te maken hebt. We deden er allebei niet al te moeilijk over, we wilden verder niets van elkaar. Ik woonde destijds al samen met Sven en Jason was een paar jaar getrouwd. Onze collega’s hebben er niks van gemerkt. Aan het eind van de nacht is Jason naar zijn eigen hotelkamer gegaan, we zagen elkaar pas weer bij het ontbijt. Achteraf gezien vind ik dat we wel een Oscar verdienden voor ons toneelspel. Niemand was achterdochtig. Gelukkig maar, want iedereen weet dat ik een vriend heb. Een paar van mijn collega’s kennen Sven zelfs, dus dat zou het heel ongemakkelijk maken. Maar goed, Jason dus. Een redelijk succesvolle zakenman. Beetje glad type misschien, maar ik mag hem wel. Fijn was dat we het er helemaal over eens waren dat dit tussen ons moet blijven. Hij wil zijn vrouw en kinderen niet kwijt, dus zij mag niks weten. Het was ook duidelijk dat het ons allebei prima was bevallen, want een zakenreis later belandden we weer bij elkaar in bed. Een paar keer zelfs. Seks met Jason is zo lekker. Tegelijk hecht ik er niet te veel waarde aan, want ik wil verder niets met hem. Misschien is dat wel de reden dat het zo goed is. Alle remmen los en de volgende dag weer keurig als collega’s aan de slag. Dat maakt het heel spannend.

‘Ik weet dat dit vast geen jaren meer gaat duren, maar voor nu geniet ik ervan’

Er is niemand aan wie ik dit heb verteld, ook niet aan mijn beste vriendin. Zij kent Sven hartstikke goed en zou direct met een oordeel klaarstaan. Dat zou ik nog terecht vinden ook, al klinkt dat misschien gek. Ik weet wel dat het niet in de haak is wat ik doe. Het is oneerlijk en ik zou me moeten schamen tegenover Sven. Maar aan de andere kant, hoe lullig het ook klinkt: want niet weet, wat niet deert. Ik heb het verder goed met Sven. Hij heeft ook een drukke carrière, en we zijn allebei tevreden met onze relatie. Ik heb me in het begin best druk gemaakt om mijn gedrag. Waar was ik mee bezig? Maar weet je, het is zo verleidelijk om in herhaling te vallen. Jason en ik zien elkaar een paar keer per jaar in Engeland. Eén keer kwamen we elkaar onverwacht tegen op een conferentie in Kopenhagen. Dat was een fijne verrassing die we gevierd hebben. Verder is er geen contact. Dat hebben we ook afgesproken, we sms’en, appen of bellen niet. Ik weet dat dit vast geen jaren meer gaat duren, maar voor nu geniet ik ervan. Mijn schuldgevoel zet ik overboord. Wat ik met Jason heb, is zo anders dan de liefdevolle band die ik met Sven heb. Jason is lust, Sven is liefde. Natuurlijk maakt dat Jason interessant en ik moet toegeven dat de seks die ik met hem heb echt een paar stapjes verder gaat dan die met Sven; wild en onstuimig. Ook denk ik weleens aan Jason als het me te lang duurt voordat ik weer op reis moet, maar ik zal hem nooit bellen. We moeten afstand bewaren, anders maken we het onmogelijk voor elkaar en voor onszelf.’

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock