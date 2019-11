Opgebiecht: ‘Mijn vriend wil een trio maar ik niet’

Inge (35): “Jorick en ik zijn 6 jaar samen. We zijn niet getrouwd en dat gaat ook vast niet gebeuren, maar het voelt wel alsof we in een huwelijkscrisis zitten. Natuurlijk wordt een relatie op den duur minder spannend en wordt alles vanzelfsprekender. Ik merk dat wij in een sleur zitten, vooral in bed. Toen ik daar pas over begon, schrok ik van zijn reactie…

We houden van elkaar, daar is geen twijfel over mogelijk, maar we zitten in een leven vol gewoontes, drukte, werk, sport, vrienden en onze tijd samen schiet er vaak bij in. Vroeger besloten we weleens om een hele dag in bed te blijven in het weekend om lekker bij elkaar te zijn, maar dat doen we nooit meer. Seks op vreemde plaatsen of ergens buiten? Ik kan me de laatste keer niet eens meer herinneren. Ook in bed komen we amper aan elkaar toe; het gebeurt vaak dat ik er al in lig en hij nog niet of andersom. We hebben nog wel seks, maar veel minder dan voorheen. Het voelt niet als een verplicht moetje, maar soms denk ik: nou, toe maar even, dan hebben we het weer gehad. Dat vind ik eigenlijk best erg, ik schaam me om dat hardop te zeggen.

Een ander

Pas had ik het erover met mijn beste vriendin en zij wees me erop dat ik wel op mijn hoede moest zijn. Zo van: ’Hij is een man, hè, voor je het weet doet ie het met een jongere collega of zo.’ Ik moest daar eerst om lachen, want zo schat ik Jorick niet in. Maar toch bleef die opmerking knagen en ging ik erover nadenken. Ik kwam tot een conclusie waarvan ik schrok: ik geloof dat ik het niet eens door zou hebben. Dat is een vreselijk irritante gedachte, want als dat eenmaal in je hoofd zit, dan ga je op dingen letten en kun je verkeerde conclusies trekken. Kortom, na een tijdje dacht ik: hij doet het vast met een ander. Ik kon het idee niet naast me neerleggen en dus ik wist dat we moesten praten.

Experimenteren

Dat deed ik op een ochtend in bed; ik vroeg hem of hij nog net zo gelukkig was als toen we net samen waren. Die vraag kwam kennelijk raar over, want hij zat meteen rechtop in bed en vroeg wat er met me aan de hand was. Hij schrok en dacht dat ik iets op te biechten had. Had ik een ander, twijfelde ik aan ons? Nee, natuurlijk niet. Ik heb hem gevraagd of we niet uit elkaar aan het groeien waren en of de passie niet aan het verdwijnen is. Het verwarde hem en dat begrijp ik wel: het kwam koud op zijn dak. We zijn ook niet de beste praters, alles kabbelt normaal maar door. Hij vroeg me nogmaals of ik een ander had. Toen Jorick ervan overtuigd was dat ik de waarheid sprak, zag ik hem nadenken. Hij was even stil en kwam toen met de vraag of ik een ander zou wíllen, puur voor de spanning? Daar had ik nog nooit over nagedacht, dus nu wist ík niet wat ik moest zeggen. En hij ging verder: als jij het wilt, dan kunnen we onze relatie openbreken, experimenteren met anderen, elkaar vrijer laten en toch bij elkaar blijven. Help! Dat was precies wat ik níét wilde!

Lees ook

Opgebiecht: ‘Ik voel me meer zijn verpleegster dan zijn vriendin’

Spijt

Ik had al spijt dat ik erover was begonnen en toen floepte hij er ook nog uit dat de gedachte aan een trio hem best opwindend leek. Dat leek mij echt het ergste van het ergste! Sukkel die ik was. Ik vroeg ook nog: ‘Wat, met een andere man erbij?!’ Waarop hij moest lachen en zei: ‘Nee, een vrouw natuurlijk.’ Alleen de gedachte wond hem al genoeg op, hij besprong me bijna en ik ging er maar in mee. Puur omdat ik het allemaal niet meer wist. Ik nam het mezelf kwalijk dat ik erover was begonnen en ik dacht: ik kan nu niet afhaken, laten we de boel maar even sussen. We hadden wel weer eens echt lekkere seks, dat wel. Nog diezelfde dag informeerde hij naar een vriendin van ons: zou Hester niet zin hebben in een avontuurtje? Mijn keel werd dichtgeknepen! Ik heb hem gezegd dat ik het idee moet laten bezinken. Ik had natuurlijk veel duidelijker moeten zijn en het plan meteen moeten afwijzen. Nu baal ik van mezelf, als ik mijn mond had gehouden was er niks aan de hand geweest.”

Dit artikel komt uit Flair 47-2019, de editie die t/m 26 november 2019 in de schappen ligt. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock