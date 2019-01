Opgebiecht: ‘Ik heb het gedaan met mijn oom’

Lianne (34): “Zolang ik me kan herinneren is er al een heel leuke band tussen Bart en mij. Bart is de jongste broer van mijn moeder. Zij en Bart schelen flink in leeftijd. Hij is maar tien jaar ouder dan ik, 44. Vroeger paste hij soms op, later gingen we weleens samen uit. Dat was altijd leuk, maar ik denk dat we nu te ver zijn gegaan: we hebben net samen een nacht doorgebracht.

Lees ook: Opgebiecht: ‘Ik wil vertrekken en nooit meer gevonden worden’

Dit klinkt awkward, slapen met je oom. Toch voelde het niet zo, integendeel. Het was perfect, maar we weten allebei dat dit niet kan. Als mijn moeder dit zou horen, zou ze erin blijven! En het lijkt me ook beter dat mijn tante, de vrouw van Bart, en mijn vriend Tom er niet achterkomen. Ik geloof niet dat ik verliefd ben op Bart, maar er is altijd wel iets tussen ons geweest. Als er familiefeestjes waren, zat hij vaker bij de jonkies dan bij zijn broers en zussen. Hij was vlotter, cooler, leuker gekleed.

Ik kom uit een familie die veel met elkaar optrekt. Wintersport is in mijn moeders familie traditie. We komen altijd in hetzelfde gebied in Zwitserland en huren daar meerdere huizen bij elkaar. Vroeger kon je lekker skiën met neefjes en nichtjes. Later werd de après-ski belangrijker en doken we met z’n allen de kroeg in. Ook toen trokken Bart en ik veel samen op. Wij zijn altijd elkaars favoriet geweest, dat weet de hele familie.

Die wintersporttraditie is gebleven. Ook nu nog ga ik eens per jaar skiën met de familie. Mijn ouders gaan dan mee en mijn zus met haar gezin ook. Nou kon ik onlangs onverwacht een midweek naar Duitsland. Een andere oom had een huisje aangeboden gekregen en belde rond wie er mee wilde. Ik riep ja, ook toen bleek dat mijn zus en ouders niet zouden gaan. Onze familie is zo close, dat ik het ook met de anderen wel leuk zou hebben. Tom kon niet mee – op zo’n korte termijn kon hij geen vrij krijgen – maar hij vond dat ik vooral moest gaan. Ik kon met mijn neef en zijn vrouw meerijden en zou een aparte kamer hebben. Top! Er kwamen nog twee auto’s met familie, onder wie Bart zónder zijn gezin. Zijn kinderen moesten gewoon naar school, dus mijn tante was ook niet mee.

“Toen ik naar mijn kamer wilde gaan, vroeg Bart of hij mee mocht”

Daar in dat huisje is het fout gegaan. Op de tweede avond ging de hele club uit eten. Na afloop doken Bart en ik samen een kroegje in. Eerst nog met twee anderen, maar die waren al snel weg omdat ze de volgende ochtend weer vroeg op de piste wilden staan. Wij hebben het erg leuk gehad, beetje drinken, dansen en veel lachen. Toen we thuiskwamen, sliep iedereen al. Bart sliep die dagen op de slaapbank in de kamer. We hebben nog even zitten praten en waren al de hele avond wat handtastelijk. Toen ik naar mijn kamer wilde gaan, vroeg Bart of hij mee mocht. Daarop zoenden we elkaar en niet als familie… Bart belandde bij mij in bed en we hebben seks gehad. Wat was dat lekker! Ik heb nooit eerder zo fijn gevreeën. Alsof we het al jaren samen deden, we voelden elkaar perfect aan. Als ik eraan terugdenk, zou ik het zo weer met hem doen. Na een paar uur vertrok hij naar zijn slaapbank. Niemand heeft iets gemerkt.

Bart werd wakker omdat de rest van de familie vroeg opstond en hij in de kamer lag. Hij is blijven liggen. Toen iedereen vertrokken was, kwam hij naar mijn kamer. Het was wat ongemakkelijk, maar ik zei dat ik geen spijt had. Hij ook niet, maar dit moest natuurlijk wel geheim blijven. Daar waren we het over eens. Hij blijft wel mijn oom, hè! We hebben samen koffiegedronken en zijn toen ook naar de piste gegaan. Niemand die iets doorhad, er werden wat grapjes gemaakt, gevraagd of we een kater hadden en we werden voor nachtbrakers uitgemaakt. Dat was het.

In de voorjaarsvakantie gaan we weer met de hele familie naar Zwitserland. Ook Bart komt met zijn gezin. Aan de ene kant kijk ik er niet naar uit, omdat ik de situatie ongemakkelijk vind en ik ben bang dat Tom, mijn moeder of mijn tante iets merkt. Het is nu toch anders tussen ons. Aan de andere kant vind ik het heerlijk om een hele week bij Bart te zijn…”

Dit verhaal komt uit Flair 4, die nu in de winkel ligt. Ook iets op te biechten? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock