Opgebiecht: ‘De seks met mijn nieuwe vriend is slecht’

Anita (34): “Mijn nieuwe vriend Ronald is een onwijs lekker ding, we hebben nu bijna een halfjaar een relatie. Voor die tijd heb ik niet echt stilgezeten, ik heb best veel gedatet via Tinder en Happn. Zo hebben wij elkaar ook leren kennen en we vielen meteen voor elkaar. Alles is leuk aan en met Ronald, behalve iets heel belangrijks: de seks.

We spraken de eerste keer af in een cafeetje. Ik was er eerder, had wat te drinken besteld en keek alleen maar naar de deur. Precies op de afgesproken tijd kwam hij binnen. Dat was al een flinke pre, daar houd ik van en daarom probeer ik op afspraakjes altijd wat eerder te zijn. Wat er binnenkwam was niet verkeerd: een lekker stoere vent. Beetje ruig, maar goed verzorgd en leuk gekleed. Ik herkende hem van zijn foto en was blij verrast dat hij er in het echt net zo goed uitzag. Het was mij vaker gebeurd dat het heel anders uitpakte.

Ronald keek rond, herkende mij ook en liep op me af. Die ogen, die lach, ik geloof niet dat ik ooit eerder zo dicht bij een ‘liefde op het eerste gezicht’ ben geweest. Wat een hunk! Ronald bleek charmant, aardig en we praatten meteen een eind weg, echt over alles. Geen seconde viel het gesprek stil, we lachten vaak en hard en we bleken veel raakvlakken te hebben. Die avond hebben we geen seks gehad, maar wel een snelle vervolgafspraak gemaakt voor 2 dagen later in het weekend. Man, wat keek ik ernaar uit. Ik was verliefd. Ik wist dat er meer zou gaan gebeuren en had daar zin in. Het was me weleens gebeurd dat ik meteen op zo’n eerste date met iemand het bed indook. Waarom niet? Als je daar zin in hebt, moet je het lekker doen. Maar dit had ook wel wat.

’Hoe we het ook doen; hij heeft het naar zijn zin en ik niet’

Onze tweede afspraak was op voorhand dus wel een stuk spannender, we voelden allebei die opwinding. Die avond spraken we af in een restaurant en was alles net zo leuk als op die eerste date. Ik was helemaal weg van hem en eigenlijk ben ik dat nog steeds wel. Die avond ging hij met mij mee naar huis. Dat werd natuurlijk een wijntje drinken en al snel zaten we te zoenen op de bank. Dat werd meer en hij is die nacht gebleven. Het was leuk, gezellig en spannend. Natuurlijk wel… Maar die nacht was ik toch een beetje onrustig. We hebben het gedaan, maar het viel mij dus wat tegen. Ik had hem heel anders verwacht in bed, meer ervaren ook, maar ik vond hem wat stuntelen. Pfff, dat ik dit zit te vertellen… Het duurde ook niet zo lang en uiteindelijk zijn we in slaap gevallen.

De volgende ochtend, was ik blij om hem naast me te zien, maar het voelde dubbel. Hij was lief, teder en zoende me hartstochtelijk. Maar ik had een wat katerig gevoel, waar Ronald overigens niks van heeft gemerkt. Die dag zijn we samen op pad gegaan en dat was wel weer superleuk. Samen koffie drinken, ergens een ontbijtje eten en weer veel en gezellig praten. En lachen. We spraken natuurlijk meteen vaker af en dat beviel – en bevalt – ons prima. Hij is echt super- superleuk en helemaal mijn type en alles. Maar die seks is er niet beter op geworden. Voor hem is het duidelijk prima, hij geniet en we doen het best vaak en ik zie hem met een gelukkige smile in slaap vallen met mij in zijn armen.

Maar voor mij is het anders. Ik fake. Ik ben serieus nog niet echt klaargekomen en dat ben ik niet gewend. Probleem is nu dat ik het hem niet durf te vertellen. Na die eerste keer dacht ik: dat komt wel. Volgende keer is het vast beter. Of we doen een ander standje en ik zal er uiteindelijk ook van genieten. Maar hoe we het ook doen: hij heeft het goed naar zijn zin en ik niet. Ik verwacht dat hij erg beledigd zal zijn als ik de waarheid vertel. Ik heb ook gedaan alsof het voor mij net zo goed was. Stom natuurlijk, maar ik wilde hem niet teleurstellen. Ik heb mezelf zo dus in de problemen gewerkt. Ik wil dolgraag met hem verder, want ik vind serieus verder álles leuk aan hem. Maar een relatie zonder goede seks zie ik ook niet zitten.”

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock