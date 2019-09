Opgebiecht: ‘Ik deed het met de ex van mijn beste vriend’

Michelle (31): “John is al 15 jaar mijn beste vriend. Hij is homo, dat ligt er bij hem duidelijk bovenop, dus het zou nooit iets kunnen worden tussen ons. John is mijn BFF, we delen álles met elkaar. Toen hij kwam uithuilen om een vriend die hem lullig had gedumpt, was ik er natuurlijk voor hem. Dat ik een paar maanden later met diezelfde jongen het bed zou delen, dát was niet gepland…

John had flink liefdesverdriet om Edwin. Ze kenden elkaar misschien een halfjaartje en John had het zwaar te pakken van hem. Dól was hij op dat joch. Het duurde even voordat er iets gebeurde tussen hen. Aan John lag het niet, maar ik had meteen al het idee dat Edwin iets minder gek was op John dan andersom. Maar goed, John is een leuke jongen en uiteindelijk wist hij met zijn charmes ook Edwin te veroveren. Leuk voor hem!

John en ik delen alles, ik zie hem zelf als een beste vriendin of zus of zo. Niks is onbespreekbaar, we zien elkaar heel vaak en bellen bijna elke dag. Hij had me dus verteld dat hij stapelverliefd was, en wilde dat ik Edwin ook snel zou ontmoeten. Dat gebeurde, ik mocht hem graag, maar vond hem wel anders dan de andere veroveringen van John. Ik twijfelde een beetje en dat heb ik ook gezegd. John wilde het niet horen – dat snap ik wel als je zo verliefd bent – maar de liefde heeft hooguit 2 maanden geduurd. Toen kreeg John van Edwin te horen dat hij het benauwd kreeg van hoe het ging; John claimde hem te veel en was te aanwezig en hij had daar geen trek in. Einde oefening. John lag in puin, zelden heb ik hem zo meegemaakt. Nou is hij een dramaqueen hoor, maar dit werd echt zielig. Ik heb hem laten janken, hem getroost en was er natuurlijk voor hem. Ik stuurde kaartjes, lieve appjes. Het verdriet hield langer aan dan ik van John gewend was, maar uiteindelijk had hij zo veel schoppen onder zijn kont gehad dat het wel weer een beetje ging.

‘Ik geef de drank de schuld, maar ik had moeten ingrijpen’

En toen… toen kwam ik Edwin tegen in de stad. Hij kwam enthousiast op me af, gaf me een zoen en een hug en vroeg hoe het met me ging. Ik ging meteen in de aanval en beet hem toe: ‘Je moest eens weten wat je John hebt aangedaan, hij was gebroken!’ Edwin schrok ervan. We waren in een kroeg en gingen even samen aan een tafeltje zitten om te praten. Hij vertelde dat hij het ook vervelend had gevonden, maar dat hij John veel te opdringerig vond. Hij twijfelde aan veel dingen in zijn leven. We raakten in een diep gesprek en daarbij tikten we heel wat wijntjes weg. Uiteindelijk vertelde hij dat hij ook wel vriendinnetjes had gehad en minder overtuigd homo was dan John. Dat kan natuurlijk.

Maar hoe langer het gesprek duurde, hoe leuker het werd. We hebben samen gelachen, niet normaal! Toen we om 3 uur de kroeg uitgeveegd werden had ik natuurlijk beter moeten weten, maar ik ben nog met Edwin meegegaan voor een afzakkertje. Je voelt ’m al aankomen: ik eindigde bij hem in bed. Natuurlijk geef ik de drank de schuld, maar ik had moeten ingrijpen – al was ik best ver heen.

‘Ik voel me er echt mega, mega slecht onder’

We hebben een leuke nacht gehad, maar toen ik ’s ochtends in zijn armen wakker werd, schrok ik me wild. Moet je je voorstellen dat je heerlijk wakker wordt met een warm lijf tegen je aan en je op dat moment ineens beseft wat je hebt gedaan. Wat een ramp! We hebben nog koffiegedronken, allebei zo brak als wat. Verder hebben we gezworen om dit nooit aan John te vertellen, echt hand op het hart. Dat het nooit meer zou gebeuren, daar waren we het ook over eens. Natuurlijk realiseer ik me dat ik een belachelijke fout heb gemaakt. John is mijn beste vriend, hij is álles voor me. Dan moet je in een dronken bui vooral even naar bed gaan met de jongen om wie hij zo veel verdriet had. Ik zal dit mezelf nooit vergeven. Ik voel me er echt mega, mega slecht onder, maar wat kan ik anders doen dan dit geheim houden? Ik wil hem niet kwetsen en ik wil hem ook niet kwijt. Ik kan nu alleen maar hopen dat Edwin zich ook aan onze afspraak houdt.”

Tekst: Valerie van der Meer | Beeld: iStock