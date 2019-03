Opgebiecht: ‘Ik had seks met de bassist van mijn favoriete band’

Eline (27): “Nog steeds ben ik shocked, maar ik moet er stiekem ook om lachen. Ik ga vaak naar concerten van een Nederlandse rockband. Ik noem geen naam! De laatste keer dat we er waren, was het optreden weer supervet. Ik kan ze 1.000 keer live zien en er geen genoeg van krijgen. Maar deze keer verliep alles anders toen de bassist veel belangstelling voor mij had. En ik uiteindelijk backstage seks met hem had.

Ik ben al een paar jaar fan van de band. Ze maken de beste muziek ooit, vind ik. Een jaar of 2 geleden zag ik ze voor het eerst spelen op een klein festival, waar ik met vriendinnen was. Ik kende ze van naam, maar wist niet dat die muziek zo bij me zou binnenkomen. Toen was ik meteen fan en heb diezelfde avond thuis nog al hun songs gedownload. Ik ben naar hun site gegaan, heb gekeken waar ze allemaal zouden spelen en ben meerdere keren naar concerten geweest. Een goede collega van mij is ook fan en met haar ging ik steeds weer – het eerste jaar meteen 7 keer. We hadden de smaak te pakken. Het is wel geinig dat er meer fans zijn die veel concerten meepikken. Ik merkte dat ik vaak dezelfde mensen zag, we hadden echt iets gemeen. Zo werd het groepje meiden steeds groter. Bij een concert spreken we af in de stad of het dorp van het optreden, eten daar wat en gaan naar het concert. De jongens van de band is het natuurlijk ook opgevallen. Logisch, ze zien elke keer dezelfde gezichten in de zaal. Wij dansen uitbundig en hebben lol. Vaak komen ze na afloop nog even wat kletsen en drinken in de zaal. Ik heb meerdere foto’s waar ik met de band opsta. Dat kan allemaal, zo bekend zijn ze nou ook nog niet.

Wat wil hij van mij?

Zo’n 2 weken geleden waren we er weer. Ik merkte tijdens het optreden al dat de bassist – ik noem hem maar even Tim – me in de gaten hield en vaak lachte. Ik zocht daar niks achter tot na het optreden. We hingen nog wat in de zaal toen hij er ook aan kwam en een arm om me heen sloeg. Zelfs daar zocht ik niks achter, de bandleden zijn gewoon aardig. Wel zag ik andere meisjes opkijken en ik lachte maar wat ongemakkelijk. Tim heeft vaak zijn vriendin mee, maar ik had haar deze keer nog niet gespot. Toen hij me vroeg of ik even met hem meeging naar achteren, vond ik dat wel spannend. Het kwam nog steeds niet in me op dat hij iets van me wilde. Dat veranderde meteen toen we met z’n tweeën naar de kleedkamer gingen. Daar was niemand, want de hele band stond aan de bar. Tim liet mij de kleedkamer ingaan, deed de deur op slot en zei dat hij me wilde. WTF?! Heel even schoot door me heen: wegwezen hier! Maar dat deed ik niet, ik vond het superspannend. Tuurlijk vond ik het opwindend toen hij in mijn oor fluisterde. Ik heb hem ter plekke gepijpt. Daarna hebben we het gedaan op de bank die daar stond. Heel snel, heftig en nog lekker ook. Hij bedankte me na afloop en ik moest wel lachen. Jezus, wie had dat ooit kunnen bedenken? Ik denk dat we na hooguit een kwartier terug waren aan de bar. De anderen keken en iedereen hield ons in de gaten, maar we hebben niks laten merken.

One night stand

In de auto naar huis riep mijn vriendin natuurlijk wel: ‘Vertel!’ Ik heb niks gezegd en reageerde wat beledigd: ‘Zoek toch niet altijd meteen overal iets achter.’ De sfeer werd er niet beter op, maar ze stopte wel met vragen. Toen ik alleen thuis was, kon ik niet geloven wat er die avond was gebeurd. Man, wat nu? Ik heb niet eens zijn nummer. Ik realiseer me dat dit voor hem natuurlijk niks voorstelt, maar het verwart mij wel. Hoe nu verder? Hij blijft de bassist van mijn favoriete band, over een tijdje zie ik hem ongetwijfeld weer. Ik doe maar alsof er niets is gebeurd, dat lijkt me het verstandigst. Het is dubbel: aan de ene kant denk ik dat ik iets stoms heb gedaan. Aan de andere kant geef ik mezelf groot gelijk. Dit gebeurt vast nooit meer. Ik weet dat hij buiten mijn bereik ligt en kan krijgen wie hij wil. Maar ja, gewoon voor een keertje was toch ook best leuk?

