Opgebiecht: ‘Naast mijn vriend heb ik een vriendin’

Julia (31): “Het is dik 2 jaar geleden dat ik een keer met mijn beste vriendin meeging naar een vrouwencafé. Zij is lesbisch, was toen net single en wilde daar eens rondkijken. Ik val op mannen, maar vond het wel leuk om mee te gaan. Achteraf gezien wel wat raar dat ik daar een vriendin opdeed, terwijl ik dacht hetero te zijn… en al 8 jaar samen ben met Maarten.

Tessa is mijn BFF. Altijd samen, zolang ik me kan herinneren. Lief en leed delen, dat soort werk. Tess vertelde me als tiener dat ze op vrouwen valt en dat verbaasde me niet. Het heeft nooit tussen ons in gestaan. Ze viel gelukkig niet op mij en ik was duidelijk van de mannen. We zijn altijd beste vriendinnen gebleven. Ik heb inmiddels al 8 jaar een relatie met Maarten. We hebben geen kinderen en ook die wens (nog) niet, maar hebben wel een druk en redelijk succesvol leven. Tess en ik zien elkaar vaak. Bellen veel, zoeken vaak elkaars gezelschap op: vriendinnen door dik en dun. Het zal een jaar of drie geleden zijn dat zij flink in de put zat omdat haar vriendin haar in de steek had gelaten. Ook dan ben je er natuurlijk voor elkaar en kon ze bij mij uithuilen. Ik probeerde voor de nodige afleiding te zorgen. Het was duidelijk dat ze graag een nieuwe liefde in haar leven wilde, dus zijn we een paar keer gaan stappen. Zo ben ik geregeld in kroegen speciaal voor vrouwen terechtgekomen. Nou staat op mijn voorhoofd niet te lezen dat ik hetero ben, dus ik werd ook wel aangesproken door vrouwen die in míj geïnteresseerd waren.

‘Ik zocht er niets achter, totdat ik meteen weer in een diep gesprek raakte met Hester’

Ik vond dat wel komisch, maar zei altijd vrij snel dat ik een man heb, om geen valse verwachtingen te creëren. Totdat ik dat tegen Hester zei. En zij haar schouders ophaalde en zei: nou en? Ik moest daar om lachen en ik heb die hele avond met haar zitten praten. Leuke meid, we gingen meteen de diepte in met ons gesprek. Aan het eind van de avond hebben we zelfs afgesproken contact te houden en wisselden nummers uit. Een paar dagen later stuurde ze een berichtje dat ze het een mooie avond had gevonden. Ik beaamde dat en stuurde iets vrolijks terug. Zo was er wat contact over en weer en toen ze vroeg of ik een keer koffie kwam drinken, stemde ik in. Ik had het ook gewoon verteld aan Tessa – en trouwens ook aan Maarten – en zij zochten er niks achter. Ik ook niet. Totdat ik meteen weer in een diep gesprek raakte met Hester. Ik vertelde dat ik nooit iets met een vrouw had gehad en zij vroeg of ik daar niet nieuwsgierig naar was. Ik zei van niet. En dat was ook zo. Maar door dat gesprek is er wel iets aangewakkerd. Ik merkte in de dagen erna dat ik me begon af te vragen hoe het zou zijn met een vrouw. Bij de tweede keer koffie – weer bij Hester thuis – sprak ik dat uit. Zij moest lachen en zei dat er maar een manier was om daar achter te komen. Ik schrok een beetje. Het was enorm buiten mijn comfortzone, maar er is die middag wel iets tussen ons gebeurd.

En dát weten zowel Tessa als Maarten niet. Hester wist dat ik totaal onervaren was en was zo lief en warm. Ze zocht voorzichtig toenadering en ik ben daarin meegegaan. Ik moet eerlijk zeggen: het was geweldig en zó anders dan met een man. Misschien voelt het daarom wel alsof ik Maarten niet eens bedrieg. Want sinds die middag zien we elkaar veel vaker. Dat speelt nu al 2 jaar. Soms drinken we echt alleen maar koffie, bij haar of bij ons. Maar meestal hebben we seks, hoewel we dat alleen bij haar doen zodat we niet betrapt kunnen worden. Eerst vond ik het heel verwarrend, nu niet meer. Ik geniet van deze vriendschap. Ik zou Maarten nooit voor haar opgeven en dat weet ze. Dat vraagt ze ook niet. We zien elkaar als ‘leuk voor erbij’. Maarten en Hester hebben elkaar ook weleens ontmoet, hij denkt dat ze gewoon een vriendin is. Prima toch? Ik vertel het ook niet aan Tessa, want zij zou er ongetwijfeld ook van alles van vinden. Het klinkt misschien lullig, maar ik houd haar lekker voor mezelf en geniet van de situatie.”

