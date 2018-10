Opgebiecht: ‘Ik denk dat mijn moeder vreemdgaat’

Astrid (35): ‘Als ik durfde, zou ik het bespreekbaar maken. Ik heb iets gezien waarvan ik flink geschrokken ben. Mijn vader zit al een paar jaar in een woongroep omdat hij ziek is en het thuis echt niet meer ging. Met mijn moeder gaat het wel, maar de situatie is wel zwaar voor haar. Nu zag ik haar laatst met een andere man samen. Uit alles leidde ik af dat hij meer is dan zomaar een kennis.

Lees ook: Opgebiecht: ‘Mijn vriend is verslaafd aan blowen’

Mijn ouders zijn al bijna veertig jaar getrouwd. Ik denk dat ze nog steeds van elkaar houden, maar weet ook dat de situatie veel van mijn moeder vraagt – dat kan niet anders met een partner die in een verzorgingstehuis zit. Mijn vader werd dement op jonge leeftijd. In eerste instantie ging het thuis nog redelijk, maar de zorg kwam op mijn moeder aan, want mijn oudere zus en ik wonen allebei niet in de buurt. Mijn moeder heeft het zorgen lang volgehouden, maar uiteindelijk was het niet meer te doen. Mijn vader kwam in een begeleide woongroep terecht, waar op hem wordt gelet en waar hij het naar zijn zin heeft. Mijn moeder komt er bijna dagelijks. Ook dat is een hele opgave, dat begrijp ik. Mijn zus en ik hebben allebei een gezin en zijn dus druk met andere dingen. Bovendien kijken onze kinderen er meestal niet naar uit om mee te gaan naar opa. Soms maakt hij lol met ze en is het leuk, maar een volgende keer kan dat totaal anders zijn. Leg dan je kinderen maar eens uit waarom opa ze ineens niet meer herkent. Lastig.

‘Natuurlijk schrok ik van de gedachte dat mijn moeder een andere man kon hebben’

Een tijdje geleden ging ik bij een vriendin langs die in dezelfde plaats woont als mijn moeder. Na afloop was het nog niet zo laat, dus ik reed nog even naar mijn moeder om een kop thee te doen. Toen ik mijn auto parkeerde, zag ik een man richting ‘ons’ huis lopen. Hij belde aan en mijn moeder deed open, zoende hem – ik denk op de mond – en liet hem binnen. De manier waarop dat ging, verontrustte me. Zo vertrouwd. Wie was die man? Ik bleef zitten; mijn moeder had mijn auto nog niet gezien. Ik twijfelde. Zou ik er gewoon naartoe gaan? Iets hield me tegen: mijn eerste gedachte was dat die man meer was dan zomaar een vriend. Omdat ik nieuwsgierig was, ben ik ongeveer een kwartier in de auto blijven wachten. Ik hoopte dat de man naar buiten zou komen en ik dan die kant op kon lopen. Zo zou ik hem toevallig treffen en moest mijn moeder wel zeggen wie hij was. Dat gebeurde niet, dus na een tijdje ben ik maar weggereden. Onderweg twijfelde ik nog: moest ik terug? Ik heb het niet gedaan.

Natuurlijk schrok ik van de gedachte dat mijn moeder een andere man kon hebben. Ze is er altijd voor mijn vader, dus het is iets wat nog nooit bij me was opgekomen. Aan de andere kant: ik zou het nog begrijpen ook. Mijn moeder is een leuke vrouw van 65 jaar die vol levenslust zit. Ik gun het haar. Mijn moeder en ik bellen bijna dagelijks, dus de volgende dag belde ik haar om te vragen hoe het ging. Ze had een rustig avondje gehad, zei ze. Ik vroeg of ze iets bijzonders had gedaan en of er nog aanloop was geweest. Nee, zei ze. Ze had de avond gesleten voor de televisie. Dat maakte me argwanend: waarom noemde ze die man niet? Ik heb overwogen haar alles te vertellen, maar dat kon ik niet. Als er iets speelt, wil ik daar niet moeilijk over doen. Haar geluk is me veel waard. Aan de andere kant bedriegt ze mijn vader. En hoewel ik begrip voor de situatie kan opbrengen, weet ik zeker dat mijn zus woedend zou worden. Met haar wil ik dit dus niet bespreken. Ik begrijp dat mijn moeder behoefte heeft aan liefde en dat ze van mijn vader niet veel meer kan verwachten. Ik zit hier nu mee. Het is voortdurend in mijn gedachten, maar ik durf de confrontatie niet aan te gaan. Het is zo ontzettend dubbel. Ik hoop dat mijn moeder nieuw geluk vindt, maar ik hoop ook dat ze er blijft zijn voor mijn vader. Hij kan er tenslotte niks aan doen.’

Dit verhaal komt uit Flair 42, die nu in de winkel ligt. Ook iets op te biechten? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Interview: Valerie van der Meer | Beeld: iStock